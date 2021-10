Toprak, Arjantin'de şampiyonluğa değil, yarışları kazanmaya odaklı

Yamaha fabrika adına mücadele eden temsilcimiz, sezonun sondan bir önceki yarışı olan ve El Villicum pistinde gerçekleştirilecek olan Arjantin yarışına 24 puan farka lider geldi.

Arjantin hafta sonunu 62'den fazla puan farkı avantajı ile kapatması hâlinde Toprak, şampiyonada bitime bir yarış kala şampiyonluğu kazanmayı garantilemiş olacak.

Motorsport.com'a açıklamalarda bulunan Toprak, bu hafta sonu için ana odak noktasının yarış kazanmak olduğunu ve şampiyona durumunu düşünmediğini söyledi.

Şampiyona mücadelesinin bu hafta sona ermesinin erken olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Toprak, "Herkesin birbirine yakın olduğunu biliyorum. Scott (Redding) ve Johnny (Rea) buna dahil."

"Her geçen hafta sonu şampiyonada farkı açmaya çalışıyorum ve herhangi bir problem olsa bile bu sorun değil. Tabii ki benim için kolay olmaz ama şampiyonayı çantada keklik olarak görmüyorum, her yarışı kazanmak istiyorum."

"Bence benim için daha önemli olan kısım bu. Belki sezonun sonunda ben bir dünya şampiyonu olacağım. Tabii ki bu da çok önemli ancak, benim için önemli olan ilk şey yarış kazanmak, çünkü her yarış galibiyeti için mücadele ediyorum ve hata yapmamaya çalışıyorum."

"Belki de şampiyonayı çantada keklik görmemem benim için daha iyi. Hiçbir zaman 'Tamam, ikincilik benim için yeterli, gaz keseyim. Şampiyonluk için daha iyi' demem. Ben her zaman yarışa odaklıyım, aynı Portimao'daki gibi galibiyeti almaya ve birincilik için mücadele etmeye çalışırım."

"Bu hafta sonu, eğer mümkünse, üç galibiyet almalıyım. Bu benim için çok iyi olur ve normalde de hedefim bu. Hafta sonu boyunca üç yarış galibiyeti almak. Eğer burada iki veya üç galibiyet alırsam, belki Endonezya'da birinci olmam gerekmeyecek. Şampiyona için ikincilik veya üçüncülük yeterli olacak." dedi.

Toprak ve şampiyonadaki ana rakibi Rea, bu sezon pek çok kez pist üstünde mücadele etti. Ancak Portimao'daki açılış yarışında ikili, pek çok kez temas yaşadı ve bunun sonucunda Rea, Toprak'ın agresif sürüş stilini eleştirdi.

Toprak ise bu eleştirilere katılmadığını ve kendi sürüş stilini hiçbir zaman değiştirmeyeceğini söyledi.

Portekiz'de birbirleriyle sözlü tartışmaya da girmiş olmalarına rağmen Toprak, Rea ile birbirlerine çok saygı duyduklarını söyledi.

Temsilcimiz, "Mücadelelerde bu olur, bazen temas olur. Navarra'da o bana temas etmişti ve daha sonrasında benden özür dilemişti, ben de 'Sorun değil çünkü bu yarışmak' demiştim. Ben her zaman böyle antrenman yapıyorum."

"Eğer Johnny'nin geldiğini görürsem gazı açarım ve böylece beni geçemeyebilir. Ben hiçbir zaman bunu yapmaktan kaçınmıyorum çünkü pist üzerinde saygı göstermeniz lazım."

"Bu çok önemli. Ancak ben her zaman şunu söylerim: biz pist üzerinde her zaman mücadele ediyoruz ancak dışarıda her zaman birbirimize saygılıyız. Benim stilim böyle, diğer sürücüler bunu beğenmeyebilir ancak bu benim stilim." açıklamalarında bulundu.