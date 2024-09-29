Toprak: "Aragon'daki ilk yarıştan sonra bütün vücudumun ağrıdığını hissettim"

Toprak Razgatlıoğlu, Eylül ayının başından beri yarışamadıktan sonra MotorLand Aragon'da elde ettiği ikincilikle WorldSBK'ye geri döndü.

Razgatlıoğlu, bu hafta sonu boyunca hedefinin dönüşünde kazanmak olduğunu açıkça belirtmiş olsa da podyuma geri döndüğü için mutluydu.

“Razgatlıoğlu WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, “Güzel bir duygu çünkü büyük kazadan sonra geri döndüm ve yarışı podyumda bitirdim.”

“Bu benim için inanılmaz bir şey. Yarışı kazanmak benim hedefimdi, ancak son beş turda ön lastik gerçekten büyük bir düşüş yaşadı ve ben sadece motosikleti sürmeye çalışıyorum.” dedi.

Razgatlıoğlu, Magny-Cours'dan bu yana tahsisatın bir parçası olan ancak bu hafta sonu Aragon'da ilk kez denediği SC1 ön lastiğin gelişim versiyonunu tercih etmişti.

“Yeni gelişim ön lastiğini kullanıyorum ancak yarıştan önce 18 tur boyunca kullanmadım.”

“Ama dün standart SC1'i kullandım ve 10 tur sonra büyük bir düşüş oldu. Bence bu gelişim lastiği biraz daha iyi, çünkü SC2'yi denemedim, yol tutuşu ve lastik ömrü nasıl bilmiyorum.”

“Ancak yarın SC2'yi kullanacağım gibi görünüyor çünkü SC1 ile son beş turda motosikleti sürmek kolay değil, özellikle de uzun virajlarda.”

“Yarın yarışa öndeki SC2 ile başlayacağım.” dedi.

Razgatlıoğlu, Andrea Iannone'ye mağlup oldu ancak yarışın sonunda Iannone ile mücadele edememesinin sorumlusu olarak sadece ön lastiğinin düşmesini göstermedi.

Razgatlıoğlu, “Andrea gerçekten iyi sürüyor çünkü özellikle son turlarda hızı inanılmazdı.”

“Eğer ön lastikte bir sorun hissetmiyorsam, kazanıp kazanamayacağımı bilmiyorum çünkü onun hızı gerçekten çok yüksek.”

“Yarın yine elimden gelenin en iyisini yapacağım ve umarım motoru biraz geliştiririz ve daha rahat sürüyorumdur çünkü her zaman sınırı hissediyorum çünkü özellikle motor freni tarafı iyi çalışmıyor.”

“Yeni lastiği kullandık ama bu benim yeni lastiği ilk denemem, diğer sürücüler de son iki yarışta denedi. Ama çabuk adapte oldum, sadece yarın için daha fazla gelişime ihtiyacım var.” dedi.

Aragon hafta sonuna girerken belki de en büyük soru işareti Razgatlıoğlu'nun sadece Magny-Cours kazası ve bunun sonucunda yaşadığı sakatlıklar değil, aynı zamanda son dört hafta boyunca özellikle bisiklet üzerinde yapabildiği antrenman eksikliğinden sonra kondisyonuydu.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Razgatlıoğlu, “Bir aydan sonra bu kolay değil.”

“Böyle olmasını anlıyorum, çünkü motosiklete sadece bu hafta sonu bindim.

“Podyumdayım bu iyi, ama tüm vücudumun ağrıdığını hissediyorum. Sadece kas ağrısı, genel his iyi ama özellikle omuz, kaburga tarafı, sırt, her yer ağrıyor.”

“Motosiklet üzerindeyken iyi hissediyorum ama ayakta dururken biraz zorlanıyorum.”

“Her neyse, keyif alıyorum. Bu önemli, tekrar motosiklete binmek, bu benim için gerçekten çok iyi. Motosiklete binmekten gerçekten keyif alıyorum ve yorgun hissetmiyorum, sadece yarıştan sonra -ki bu normal- ama yarışırken keyif alıyorum.” diye ekledi.

Assen'deki Superpole yarışından bu yana ilk kez damalı bayrağa ulaşan Razgatlıoğlu'nun Pazar günkü hedefi belli.

“Asla pes etmiyorum.”

“Yarın iki yarışımız daha var, yine kazanmak için mücadele edeceğim.” dedi.