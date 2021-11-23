Toprak: "2022'de Dünya Superbike'ta 1 numara ile yarışacağım"

Temsilcimiz Toprak, bu yıl Jonathan Rea'in altı yıllık hakimiyetine son vermiş ve 2021 Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bu, gelecek yıl 1 numara ile yarışma hakkının Toprak'ta olacağı anlamına geliyor. Fakat bazı sürücüler, kendi numaralarını korumayı ve 1 numara ile yarışmamayı seçiyorlar.

Bunun MotoGP'de Marc Marquez, Formula 1'de ise Lewis Hamilton gibi örnekleri var.

Ancak Toprak, Yamaha ile aldıkları ortak kararla birlikte gelecek yıl 1 numara ile yarışacağını doğruladı.

Sözlerine, Rea'in yarıştan sonra 1 numara çıkartmasını çıkarıp, yerine 65'i takmasını değerlendirerek başlayan Toprak, şöyle dedi: "Jonathan Rea 65 numarayı taktı, aslında biz onun gerçek numarasını unutmuştuk! Altı sene boyunca 1 numara ile yarıştı ve aslında Kenan ağabey ile konuştuğumuz zaman çok güzel bir şey söyledi, adam yenilgiyi o kadar kabul etmiş ki son yarışa 65 numara çıkartması getirmiş. Kenan ağabey aslında bunu fark etti. Tabii ki böyle şeyler bizim aklımıza gelmiyor, biz sadece yarışa odaklanıyoruz. Sadece güzel bir yarış çıkarmaya odaklanmıştık. Sonrasında da zaten şampiyon oldum."

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gelecek yıl 1 mi yoksa 54 numara ile mi yarışacağı sorusuna Toprak, "Bunu elbette konuştuk. Bu konuda hem kendimi hem de Yamaha'yı düşünüyorum çünkü Yamaha, en son 2009'da Ben Spies ile şampiyon olmuştu ve Spies daha sonra MotoGP'ye geçmişti. Yamaha hiçbir zaman 1 numara ile yarışmadı. Bence şu anda 1 numara ile yarışma zamanı. Seneye, 1 numara ile yarışacağız." cevabını verdi.

Toprak'ın menajeri Kenan Sofuoğlu da bu konuda hakkında şöyle dedi: "1 numarayı kullanmasını istiyoruz çünkü 1 numara, şampiyonun kullanabileceği bir numara. Herhangi bir numarayı kullanabilirsiniz ama 1 numarayı sadece şampiyon kullanabilir. Bu, hak edilmiş bir sayı ve bu yüzden Toprak'ın 1 numarayı kullanmasını istiyoruz. "

"1 numaranın temsili şudur; pistin en iyi piste çıkıyor. O yüzden kullanması gerekiyor, ben de bunun taraftarıyım. Hep beraber böyle bir karar verdik. Hiç gelmeyen biri bile piste gelse, 1 numara piste çıktığı zaman 'bak, şampiyon pistte' diyecek."

Toprak ayrıca şampiyon olmasının ardından altın renginde bir tulum ve kask giymişti.

Bunun hakkında da yorum yapan Toprak, "Tulumun renginin güzel olmasını bekliyordum ama daha önce hiç görmedim. Kenan abi ile konuştuğumuz zaman 'ben de görmedim, dünya şampiyonu olursak beraber göreceğiz' demişti."

"Sizler ilk defa gördüğünüz zaman ben de ilk kez görmüş oldum. Gerçekten çok güzel bir tulumdu. Ayrıca kaskı da ilk kez orada gördüm çünkü daha önceden görüp, belki dünya şampiyonu olamasak, bunu takamadığım için içimde kalabilirdi. Bu yüzden en güzeli dünya şampiyonu olup görmekti." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images