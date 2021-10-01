Sykes, kazasının ardından bu hafta da yarışmayacak

Bu ayın başında Sykes, Barcelona'da yapılan yarış hafta sonunun ikinci yarışında Puccetti Kawasaki pilotu Lucas Mahias ile yaşadığı kazanın sonucunda "beyin sarsıntısı" geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Her ne kadar geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de yapılan yarış öncesinde hastaneden taburcu edilmiş olsa da Sykes, İspanyol pistinde yapılan yarışı kaçırmıştı. Onun fabrika BMW M1000RR'ının koltuğuna ise Eugene Laverty oturmuştu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, Portimao yarışı öncesinde WSBK'nın sağlık direktörü tarafından yapılan tetkiklerde Sykes'ın sağlık durumu yarışmaya uygun bulunmadı.

Bu kararın ardından, üst üste ikinci hafta sonunda Laverty, fabrika BMW motosikletinde Michael van der Mark'ın yanında mücadele edecek. Sykes'ın pistlere geri döneceği en yakın tarih ise, gelecek ay Arjantin'deki El Villicum pistinde yapılacak olan yarış hafta sonu.

Sykes ile beraber Chaz Davies de Portimao'daki yarışta yer alamayacak. İngiliz sürücünün Go Eleven Ducati takımındaki yerinde ise, Jerez'de de takımla yarışa çıkan Loris Baz olacak.

Davies, Barcelona'da yapılan Superpole yarışlarında yaptığı kazanın ardından iki kaburgasını kırmıştı. Britanyalı pilot, Arjantin'deki yarışta piste geri dönmek için çalışıyor.

Puccetti'de ise sakat olan Mahias'ın yerini, WSBK'daki son iki yarışa katılmayan eski MotoGP pilotu Tito Rabat alacak.