Sykes, iki BMW'yi yarış dışı bırakan dikkatsiz Gerloff'u eleştirdi

Alman ekibi sıralamalarda ilk iki sırayı alarak büyük sürpriz yapmıştı. Eugene Laverty, BMW adına pole pozisyonunu kazanırken takım arkadaşı Sykes 2. olmuştu.

BMW'nin rüya gibi bir sonuç alma hayalleri, birinci virajda Gerloff'un Sykes'a vurmasıyla suya düştü. Gerloff'un teması sonrası Sykes kaydı ve takım arkadaşına vurdu. Hakemler bu olayı yarış kazası olarak gördüler ancak Gerloff, birkaç tur sonra yarışa veda etti.

Sykes, "Takımın sıralamalarda 1-2 olması harikaydı. Yarış için performansımız oldukça güçlü görünüyordu ancak ne yazık ki bunu gösteremedik. İki BMW'nin birden bu şekilde yarış dışı kalması, start çizgiden birkaç yüz metre sonra bu şekilde yarışa veda etmesi gerçekten kötü oldu."

"Garrett çok düşüncesiz ve dikkatsiz bir hata yaptı. Bu yüzden garajın her iki yanında gece çok fazla çalışma yaptık." dedi.

Laverty, bu kazanın galibiyete olmasa bile serideki ilk podyumu kazanmasına mani olduğunu söyledi.

Laverty, "Pole pozisyonunu kazandığımız harika sıralamaların ardından, ilk yarış için iyimser hissediyorduk."

"Harika sıralamanın ardından hedefimiz podyuma çıkmaktı. Birinci sıradan başlamanın ardından bunun için harika fırsata sahip olacaktık."

"Ancak ne yazık ki Garrett Gerloff'un neden olduğu kazada yarış dışı kalmamızın ardından böyle olmadı. Bu kaza nedeniyle gerçekten kızgınım çünkü yağmurda onun açısında ilk viraja girmek, pek akıllıca bir şey değildi." dedi.

BMW sürücüleri, Cumartesi günkü sıralama sonuçları sayesinde Pazar günkü Superpole yarışına da ilk iki sıradan başladılar ancak ilginç bir şekilde o yarışta çok yavaş kaldılar. İki sürücü 4. tura kadar ilk 10'un dışına düştüler