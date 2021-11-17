Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek

2013 dünya şampiyonu, Eylül ayındaki Barselona yarışında geçirdiği şiddetli kazada önemli bir beyin sarsıntısı geçirmişti ve ciddi bir yaralanması olmasa bile o günden bu yana pistlerden uzak kalmıştı.

Sykes, Barselona'nın yanı sıra Jerez, Portimao ve Arjantin yarışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Bu yarışlarda BMW M1000RR'ın direksiyonuna Eugene Laverty geçti.

Fakat bugün bir açıklama yayınlayan BMW, Sykes'ın Endonezya'daki Mandalika Cadde Pisti'nde yapılacak yarışta Michael van der Mark'ın takım arkadaşı olacağını doğruladı.

Sykes, "BMW M1000RR motosikletine geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Son yarışımın üzerinden uzun zaman geçti ve tabii ki ritim yakalamak için yapmamız gereken bazı işler var." derken, Mandalika Cadde Pisti'nde sürüş yapmak için sabırsızlandığını belirtti.

Mandalika hafta sonuyla beraber Sykes, BMW'ye veda edecek. Gelecek İngiliz sürücünün yerini Ducati'den Scott Redding alacak.

Sykes'ın gelecek yıl Britanya Superbike Şampiyonası'na dönmesi ve Redding'in 2019 şampiyonluğunu kazandığı Paul Bird Ducati ekibiyle mücadele etmesi bekleniyor.

Öte yandan Tito Rabat, Endonezya hafta sonunda daha önce sakatlanan Puccetti Kawasaki sürücüsü Lucas Mahias'ın yerini alamaya devam edecek. Pedercini Kawasaki'den Loris Cresson da sakatlığı nedeniyle Endonezya'daki sezon finalini kaçıracak. Dünya Supersport 300'de yarışan Oliver Konig, WSBK'daki ilk yarışına bu hafta sonu Pedercini ile çıkacak.