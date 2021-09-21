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World Superbike / Barselona Haberler

Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

BMW Dünya Superbike sürücüsü Tom Sykes, geçen hafta sonu Barselona yarışında meydana gelen kazada "ağır bir sarsıntı" geçirdi ve hastanede gözlem altında tutulmaya devam edecek.

Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi

Sykes, pazar günkü Dünya Superbike Yarışı'nda Puccetti Kawasaki sürücüsü Lucas Mahias ile temas yaşadı ve ardından ciddi bir kaza yaptı. Pist üstündeki müdahalenin ardından önce tıbbi merkeze, sonra da General de Catalunya Hastanesi'ne götürüldü.

BMW'den pazartesi günü yayınlanan bir açıklamaya göre 2013 dünya şampiyonu "ağır bir beyin sarsıntısı" geçirdi. Neyse ki yapılan diğer kontrollerde, bunun ötesinde başka bir yaralanma tespit edilmedi.

Alman markaya göre Sykes, çarşamba gününe kadar hastanede gözlem altında tutulacak ve her şey yolunda giderse o gün taburcu edilecek. Jerez'deki yarışta yer alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz.

BMW'nin motor sporları direktörü Marc Bongers, “Tom ile sürekli olarak temas halindeyiz. İyi bir ruh hali içerisinde ve her zamanki haline dönmüş durumda, bize şakalar yapıyor. Bu kazayı nispeten iyi şekilde atlattığı için mutluyuz."

"Geçirdiği ağır beyin sarsıntısı nedeniyle gözlem altında tutuluyor ancak başka bir yaralanma tespit edilmedi. Şimdi bu hafta sonu neler yapabileceğimizi görmek adına beklememiz gerekiyor. Daha fazla bilgi edinir edinmez, bunu paylaşacağız." dedi.

Bongers aynı zamanda pistte ilk müdahaleyi yapan tıbbi ekibin yanı sıra, görevlilere ve hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan Sykes'ın yanı sıra kaburgasında kırık olan Go-Eleven sürücüsü Chaz Davies ve el bileğinden sakatlanan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un cuma günü Jerez'de yarışıp yarışmayacağı belirsizliğini koruyor.

 

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Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış

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