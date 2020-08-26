Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Sykes, Kawasaki'den ayrıldıktan sonra geçen sezon BMW fabrika takımına katıldı ve dört podyum aldığı yılı sekizinci bitirdi.

Britanyalı sürücünün takımdaki geleceği, BMW'nin sezon sonunda Michael van der Mark ile sözleşme imzalayacağını açıklamasının ardından şüpheye girdi.

Her iki BMW sürücüsü de şimdiye kadar zorlu bir başlangıç yaptılar ve Sykes, takım arkadaşı Eugene Laverty karşısında daha iyi performans sergiledi.

Şu anda 31 puan farkla ön sırada yer alıyor. Ayrıca Philip Island'da Sykes, pole pozisyonu almayı başardı ve üç kez de altıncı oldu.

Bu hafta sonu yapılacak Aragon yarışı öncesi açıklama yapan BMW, 34 yaşındaki Sykes'ın 2021'de Van der Mark'ın takıma arkadaşı olacağını söyledi.

BMW Motorrad Motorsport Direktörü Marc Bongers, "Tom en başından beri Superbike ekibimizin bir parçası oldu ve bu projenin önemli bir ayağı."

“Bu kara bize, bir projenin başarılı şekilde geliştirilmesi için son derece önemli olan sürekliliği sağlıyor."

“Zaten birlikte çok şey başardık ve hedef şimdi ön taraftaki isimlerle olan farkı kesin olarak kapatmak."

"Tom'un BMW S1000RR hakkındaki geniş bilgisi ve katkısı, bu hedefe ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak.” dedi.

Şu noktada 13 kez WSBK yarış galibi ve Eski MotoGP sürücü Laverty'nin 2021'de ne yapacağı belli değil.