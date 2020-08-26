World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
SSP300 FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
06 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Son dakika

Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

paylaşım
yorumlar
Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

BMW, 2013 Dünya Superbike şampiyonu Tom Sykes'ın 2021 yılında da takımda kalacağını açıkladı.

 

Sykes, Kawasaki'den ayrıldıktan sonra geçen sezon BMW fabrika takımına katıldı ve dört podyum aldığı yılı sekizinci bitirdi.

Britanyalı sürücünün takımdaki geleceği, BMW'nin sezon sonunda Michael van der Mark ile sözleşme imzalayacağını açıklamasının ardından şüpheye girdi.

Her iki BMW sürücüsü de şimdiye kadar zorlu bir başlangıç yaptılar ve Sykes, takım arkadaşı Eugene Laverty karşısında daha iyi performans sergiledi.

Şu anda 31 puan farkla ön sırada yer alıyor. Ayrıca Philip Island'da Sykes, pole pozisyonu almayı başardı ve üç kez de altıncı oldu.

Bu hafta sonu yapılacak Aragon yarışı öncesi açıklama yapan BMW, 34 yaşındaki Sykes'ın 2021'de Van der Mark'ın takıma arkadaşı olacağını söyledi.

BMW Motorrad Motorsport Direktörü Marc Bongers, "Tom en başından beri Superbike ekibimizin bir parçası oldu ve bu projenin önemli bir ayağı."

“Bu kara bize, bir projenin başarılı şekilde geliştirilmesi için son derece önemli olan sürekliliği sağlıyor."

“Zaten birlikte çok şey başardık ve hedef şimdi ön taraftaki isimlerle olan farkı kesin olarak kapatmak."

"Tom'un BMW S1000RR hakkındaki geniş bilgisi ve katkısı, bu hedefe ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak.” dedi.

Şu noktada 13 kez WSBK yarış galibi ve Eski MotoGP sürücü Laverty'nin 2021'de ne yapacağı belli değil.

 

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak

Önceki haber

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Tom Sykes
Takımlar BMW Motorrad Motorsport Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor
DTM DTM / Son dakika

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

28-30 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

28-30 Ağustos Yarış Programı

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Son Haberler

Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
SBK World Superbike / Son dakika

Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak
SBK World Superbike / Son dakika

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak

Superbike'ın final yarışına Misano değil, Estoril ev sahipliği yapacak
SBK World Superbike / Son dakika

Superbike'ın final yarışına Misano değil, Estoril ev sahipliği yapacak

Arjantin Dünya Superbike ayağı iptal edildi!
SBK World Superbike / Son dakika

Arjantin Dünya Superbike ayağı iptal edildi!

Çok Okunanlar

1
DTM

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

2
GENEL

28-30 Ağustos Yarış Programı

3
Formula 1

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

4
Formula 1

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor

Son Haberler

Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek
SBK

Sykes, 2021'de BMW ile Superbike'ta yarışmaya devam edecek

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak
SBK

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak

Superbike'ın final yarışına Misano değil, Estoril ev sahipliği yapacak
SBK

Superbike'ın final yarışına Misano değil, Estoril ev sahipliği yapacak

Arjantin Dünya Superbike ayağı iptal edildi!
SBK

Arjantin Dünya Superbike ayağı iptal edildi!

Portimao SSP300: Bahattin iki yarışta da 5. oldu
SBK

Portimao SSP300: Bahattin iki yarışta da 5. oldu

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.