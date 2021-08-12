Suzuki, Navarra'da 2018'den beri ilk kez WSBK'ya katılacak

2016 yılında All Japan Road Race Championship'in J-GP2 sınıfında şampiyonluğa ulaşan Uramoto, 2018'den beri İspanya Superbike serisinde JEG Racing takımı için bir GSX-R1000 ile mücadele ediyor.

27 yaşındaki sürücü gelecek hafta sonu, bir hafta sonra aynı pistte yapılacak İspanya şampiyonasının Navarra yarışına hazırlanmak adına tek seferliğine Dünya Superbike Şampiyonası'na katılacak. Bu, 2016'da Motegi'de katıldığı Moto2 yarışından bu yana ilk dünya şampiyonası yarışı olacak.

Ayrıca Suzuki de Bradley Ray ve Gino Rea'in GSX-R10000 ile mücadele ettiği 2018 Donington Park yarışından bu yana ilk kez WSBK'da mücadele edeceği anlamına geliyor.

Uramoto, "Bu yarışa katılmaya aniden karar verdik. Bu yüzden biraz kafa karışıklığı oldu. Fakat takıma, bana verdikleri bu fırsattan ötürü minnettarım. İlk kez Dünya Superbike'ta yarışacağım, bu yüzden çok mutluyum."

"Ertesi hafta aynı pistte İspanya şampiyonası yarışı var, bu yüzden bunu bir test olarak görüp, bunun tadını çıkarmak istiyorum." dedi.

Suzuki son olarak 2015 yılında düzenli olarak WSBK'da yarışmıştı. O dönem, şu anda Yamaha fabrika takımını yöneten Crescent Racing ekibiyle çalışmışlardı.

Japon üretici, 2005 yılında Troy Corse ve Alstare ile şampiyon oldu. Bu da seride bugüne kadar elde ettikleri tek başarıydı.

Suzuki'nin gelişiyle beraber Navarra'da Ducati, Yamaha, Honda, BMW ve Kawasaki olmak üzere toplamda altı üretici yer almış olacak.