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World Superbike / Son dakika

Supersport şampiyonu Locatelli, 2021'de Toprak’ın takım arkadaşı olacak!

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Supersport şampiyonu Locatelli, 2021'de Toprak’ın takım arkadaşı olacak!
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2020 Dünya Supersport şampiyonu Andrea Locatelli, gelecek sene Dünya Superbike’ta Pata Yamaha ile yarışacak ve Toprak Razgatlıoğlu’nun takım arkadaşı olacak.

Bu sezon Yamaha’da mücadele eden Michael van der Mark, Temmuz ayında yaptığı açıklamada gelecek sezon BMW’ye geçeceğini duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklama ile beraber Yamaha, 2020 Dünya Supersport Şampiyonası’nı domine ederek kazanan Locatelli’nin gelecek sene kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Toprak Razgatlıoğlu da takımla birlikte bir galibiyet ve beş podyum aldığı ilk sezonun ardından gelecek sene de takımla devam edecek.

Yamaha ayrıca Amerikalı çaylak Garrett Gerloff’un uydu GRT takımında kalmaya devam edeceğini ve takım arkadaşının Kohta Nazane olacağını açıkladı.

Gerloff bu sezon bazı etkileyici performanslar gösterirken, Barcelona’da podyuma çıkmayı başardı ve sürücüler şampiyonasında 11. sırada yer alıyor.

Nozane ise 2017 MotoGP sezonunun Motegi ayağında Tech3 Yamaha ile tek bir yarışa çıkmıştı. Japon sürücü, Japonya Superbike Şampiyonası’nda mücadele ediyor ve bu sezonki tüm yarışları kazanmış durumda. 25 yaşındaki sürücü ayrıca FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası tecrübesine de sahip.

Daha önce fabrika Yamaha ile görüşmeler yaptığını açıklayan Loris Baz’ın ise Tan Kate ekibinde kalması bekleniyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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