Supersport Portekiz: Can podyuma çıktı, Bahattin Avrupa Şampiyonu oldu

Sezonun 9. yarışı Portekiz'in Portimao pistinde gerçekleştirildi ve böylece Supersport'un Avrupa ayağı sona ermiş oldu.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta Manzi, Baldassarri'nin sadece 0.011 sn önünde yarışı kazanırken onların hemen arkasında Caricosulo vardı. O yarışta Can Öncü 9. olurken Bahattin Sofuoğlu 11. olmayı başardı.

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışta zafer şampiyona lideri Dominique Aregerter'in oldu. Aegerter, bu sezon 13. yarış zaferini elde etti ve bir sezonda en çok kazanan sürücü olma unvanını ele geçirdi.

De Rosa yarışı 2. sırada tamamlarken temsilcimiz Can yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı. Can böylece son 3 yarış hafta sonunda art arda 3. kez podyuma çıkmış oldu. Can, şampiyonada 3. sırada bulunuyor.

Bu sene MV Agusta Ducati ile ilk defa Supersport'ta WSS Challenge sınıfında yani Avrupa bölümünde mücadele eden Bahattin, ikinci yarışta genel klasmanda 5. oldu ve sezonu, en iyi yarış sonucuyla tamamladı. Aldığı sonuçlarla Bahattin, WSS Challenge yani 2022 Supersport Avrupa şampiyonu oldu.

Yarışın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahattin, "Hayalini kurup, uğruna çok çalıştığım Supersport Avrupa Şampiyonluğuna çok şükür ulaşmak nasip oldu. Ailem,ağabeyim @kenansofuoglu,@toprak_tr54 @mv_agusta_reparto_corse ve destekleyen herkese teşekkürler." dedi.