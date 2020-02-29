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World Superbike / Sıralama turları raporu

Supersport: Can ilk sıralama turlarında 11. oldu

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Supersport: Can ilk sıralama turlarında 11. oldu
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 06:57

Can Öncü, Philip Island'da gerçekleştirilecek Dünya Supersport yarışına 11. sıradan başlayacak.

Bu yıl Moto2'den Supersport'a geçen temsilcimiz, bu hafta sonu yeni serisindeki ilk yarışına çıkacak.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turları oldukça yakın geçerken liderlik sürekli olarak el değişti.

Genel olarak mücadele Locatelli ve Krummenacher arasındaydı.

MV Agusta sürücüsü Krummenacher 1:32.323'lük derecesiyle pole pozisyonuna yakın görünse de, Locatelli son saniyelerde 1:32.176 yaptı ve 0.147 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Krummenacher ikinci olurken, Mahias üçüncü ve Cluzel dördüncü oldu.

Bu yıl seriye Puccetti ile adım atan Can Öncü, ilk sıralama turlarında 1.331 saniye geride kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarışı pazar günü TSİ 05:15'te yapılacak.

Can Oncu, Turkish Racing Team

Can Oncu, Turkish Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Can Öncü
Editör Kemal Şengül

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Phillip Island

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SBK SP Yarış Başlangıç:
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:
48 Dakika
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