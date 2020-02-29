Supersport: Can ilk sıralama turlarında 11. oldu

Bu yıl Moto2'den Supersport'a geçen temsilcimiz, bu hafta sonu yeni serisindeki ilk yarışına çıkacak.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turları oldukça yakın geçerken liderlik sürekli olarak el değişti.

Genel olarak mücadele Locatelli ve Krummenacher arasındaydı.

MV Agusta sürücüsü Krummenacher 1:32.323'lük derecesiyle pole pozisyonuna yakın görünse de, Locatelli son saniyelerde 1:32.176 yaptı ve 0.147 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Krummenacher ikinci olurken, Mahias üçüncü ve Cluzel dördüncü oldu.

Bu yıl seriye Puccetti ile adım atan Can Öncü, ilk sıralama turlarında 1.331 saniye geride kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarışı pazar günü TSİ 05:15'te yapılacak.