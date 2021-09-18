Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.
World Superbike / Barselona Haberler

Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!

Ekleyen:
, Editör

Olaylı ve bol cezalı Barselona'daki ilk Supersport yarışında İsviçreli sürücü Randy Krummenacher kazandı, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!

Gonzalez, Krummenacher ve Tuuli'nin sırasıyla ilk üç cepten başladığı yarışta temsilcimiz Can Öncü 10. cepten start aldı. Mükemmel bir start alan Can, ilk virajda liderliğe yerleşti. İlk turun ardından sıralama Can, Gonzalez, Odendaal, Oettl, De Rosa şeklindeydi.

2. turda aniden bastıran yağmur pisti epey ıslattı. İlk dörtlü yol tutuşu sorunu yaşadı hatta Can bir ara pist dışına çıktı ancak ikincili olarak yola devam etti. Liderliği Gonzalez aldı. Pistin farklı yerlerindeki ıslaklıklar dolayısıyla sıralama değişiklik gösteriyordu. 1 tur sonra pit yolu açıldı ve lastik kumarı oynayan Loic Arbel hariç tüm sürücüler yağmur lastiğine geçti.

Bitime 15 tur kala Verdoia ve Montero Huerta kazaya karıştı. Sıralama şu şekildeydi; Arbel, Odendaal, Oettl, Krummenacher, Öncü.

Bitime 13 tur kala Odendaal'dan çok daha iyi bir temposu olan Krummenacher, onu geride bıraktı. Aynı tur içerisinde Odendaal, pit kurallarına uymadığı gerekçesiyle 25.845 saniye ceza aldı. Krummenacher ve Odendaal, Arbel'i geride bıraktı. Temsilcimiz Can Öncü o esnada, arayı 14 saniye kadar açan ilk dörtlünün ardından 5. sırada yarışa devam ediyordu.

Bitime 10 tur kala Oettl, Odendaal ile aynı gerekçeyle 1.995 saniye ceza aldı. Sıralama o esnada Krummenacher, Odendaal, Oettl, Arbel, Öncü şeklindeydi.

Bitime 9 tur kala Gonzalez güzel bir atakla dördüncülüğe yükseldi. De Rosa ise beşinciliğe yükselerek Can'ın 6.lığa gerilemesine neden oldu.

Turlar sürücüler için giderek oturmaya başladı ve yarış daha stabil bir hâl almaya başladı.

Bitime 5 tue kala Can güzel bir atakla beşinciliğe yükseldi. Philip Oettl, Can ve De Rosa'ya geçilerek altıncılığa geriledi. Can 4. sıraya yükseldi.

Bitime 3 tur kala Can ve takım arkadaşı Oettl dirsek dirseğe temas yaşadı ancak Can önde kalmayı başardı. Sonrasında De Rosa'ya geçilen Can, 5. sıraya geriledi.

Son turda De Rosa, Odendaal ve Gonzalez arasında güzel bir mücadele vardı. Baskıyı hisseden Odendaal, De Rosa ve Gonzalez'e geçildi. De Rosa ve Gonzalez mücadelesinde ise kazanan Gonzalez oldu.

Krummenacher ön tarafta zafere ulaşan isim oldu ve bu yılki ilk galibiyetini aldı. Gonzalez ikinci, De Rosa üçüncü oldu. Can ise Oettl ve Odendaal'ın cezalarının işlenmesini ardından 4. oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Oettl, Arbel, Soomer, Odendaal, Sebastyen ve van Straalen oldu.

Supersport'un ikinci yarışı yarın 13.30'da TRT Spor Yıldız'da.

paylaşım
yorumlar
Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

Önceki haber

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

2 s
2
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

23 s
3
Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

4 s
4
World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

3 s
5
Formula 1

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

25 dk
Son Haberler
Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!
SBK

Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!

55dk
Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.
SBK

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

2 s
WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
SBK

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

3 s
WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu
SBK

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

7 s
WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider
SBK

WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider

8 s
Son Videolar
Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
3 Eyl 2021

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi 00:49
World Superbike
22 Ağu 2021

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı 00:38
World Superbike
11 Ağu 2021

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı 00:36
World Superbike
6 Ağu 2021

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

İnci Beğen Daha fazlası
İnci Beğen
Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı. Barselona
World Superbike

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

Magny-Cours Supersport 300: Huertas yine kazandı, Bahattin düştü! Magny-Cours
World Superbike

Magny-Cours Supersport 300: Huertas yine kazandı, Bahattin düştü!

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!
TÜRK SPORCULAR

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor
eSpor eSpor

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

Son Haberler

Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!
World Superbike World Superbike

Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.
World Superbike World Superbike

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.