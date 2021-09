Supersport Barselona: Yağmurun etkilediği yarışı Krummenacher kazandı, Can dördüncü!

Gonzalez, Krummenacher ve Tuuli'nin sırasıyla ilk üç cepten başladığı yarışta temsilcimiz Can Öncü 10. cepten start aldı. Mükemmel bir start alan Can, ilk virajda liderliğe yerleşti. İlk turun ardından sıralama Can, Gonzalez, Odendaal, Oettl, De Rosa şeklindeydi.

2. turda aniden bastıran yağmur pisti epey ıslattı. İlk dörtlü yol tutuşu sorunu yaşadı hatta Can bir ara pist dışına çıktı ancak ikincili olarak yola devam etti. Liderliği Gonzalez aldı. Pistin farklı yerlerindeki ıslaklıklar dolayısıyla sıralama değişiklik gösteriyordu. 1 tur sonra pit yolu açıldı ve lastik kumarı oynayan Loic Arbel hariç tüm sürücüler yağmur lastiğine geçti.

Bitime 15 tur kala Verdoia ve Montero Huerta kazaya karıştı. Sıralama şu şekildeydi; Arbel, Odendaal, Oettl, Krummenacher, Öncü.

Bitime 13 tur kala Odendaal'dan çok daha iyi bir temposu olan Krummenacher, onu geride bıraktı. Aynı tur içerisinde Odendaal, pit kurallarına uymadığı gerekçesiyle 25.845 saniye ceza aldı. Krummenacher ve Odendaal, Arbel'i geride bıraktı. Temsilcimiz Can Öncü o esnada, arayı 14 saniye kadar açan ilk dörtlünün ardından 5. sırada yarışa devam ediyordu.

Bitime 10 tur kala Oettl, Odendaal ile aynı gerekçeyle 1.995 saniye ceza aldı. Sıralama o esnada Krummenacher, Odendaal, Oettl, Arbel, Öncü şeklindeydi.

Bitime 9 tur kala Gonzalez güzel bir atakla dördüncülüğe yükseldi. De Rosa ise beşinciliğe yükselerek Can'ın 6.lığa gerilemesine neden oldu.

Turlar sürücüler için giderek oturmaya başladı ve yarış daha stabil bir hâl almaya başladı.

Bitime 5 tue kala Can güzel bir atakla beşinciliğe yükseldi. Philip Oettl, Can ve De Rosa'ya geçilerek altıncılığa geriledi. Can 4. sıraya yükseldi.

Bitime 3 tur kala Can ve takım arkadaşı Oettl dirsek dirseğe temas yaşadı ancak Can önde kalmayı başardı. Sonrasında De Rosa'ya geçilen Can, 5. sıraya geriledi.

Son turda De Rosa, Odendaal ve Gonzalez arasında güzel bir mücadele vardı. Baskıyı hisseden Odendaal, De Rosa ve Gonzalez'e geçildi. De Rosa ve Gonzalez mücadelesinde ise kazanan Gonzalez oldu.

Krummenacher ön tarafta zafere ulaşan isim oldu ve bu yılki ilk galibiyetini aldı. Gonzalez ikinci, De Rosa üçüncü oldu. Can ise Oettl ve Odendaal'ın cezalarının işlenmesini ardından 4. oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Oettl, Arbel, Soomer, Odendaal, Sebastyen ve van Straalen oldu.

Supersport'un ikinci yarışı yarın 13.30'da TRT Spor Yıldız'da.