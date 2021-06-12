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Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!
Ekleyen: Can Çarpıcı
Gururumuz Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Misano ayağında 1:49.073 saniyelik derecesiyle en yakın rakibinin 0.3 sn önünde pole pozisyonun sahibi oldu.
Biblion Yamaha Motoxracing takımı için süren Sofuoğlu, Superpole seansının son dakikalarında attığı mükemmel turu ile pozisyonunu sahibi olmayı başardı.
Seansın son 20 dakikası boyunca Jose Luis Perez Gonzalez liderlik koltuğunda oturmaktaydı ancak Sofuoğlu seansın sonunda attığı mükemmel turuyla İspanyol pilotun 0.3 sn önünde pole pozisyonuna ulaştı.
Sofuoğlu böylelikle Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu.
Sofuoğlu'nun pole pozisyonundan start alacağı yarış bugün TSİ 17.30'da başlayacak.
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Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!
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