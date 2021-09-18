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World Superbike / Barselona Yarış raporu

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

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2021 Dünya Supersport Şampiyonası'nın Barselona'da gerçekleştirilen ilk yarışında, Hollandalı sürücü Jeffrey Buis bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Sezona zorlu başlayan temsilcimiz Bahattin nihayet podyuma çıkarken, Kawakami kardeşler foto finişe kaldı.

Supersport 300 Barcelona: Buis bu sezonki ilk zaferini aldı, Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

Yarışın başlangıcında ilk 3 cepte Iglesias, Bahattin ve Booth-Amos bulunuyordu. Mükemmel bir start alan Bahattin ilk virajda liderliği almayı başardı. Yarışa 7. cepten  başlayan Buis 3. virajda Bahattin'i yakaladı ve liderliği aldı. Pole'den başlayan Iglesias, ilk turun sonunda sekizinciliğe geriledi. İlk turun sonunda ilk dört Booth-Amos, Bahattin, Buis, Huertas şeklindeydi.

Liderlik ilerleyen turlarda Buis, Booth-Amos ve Bahattin arasında el değiştirdi. 9 tur kala Tom Booth-Amos, Bahattin'e arkadan çarptı. Booth-Amos yarış dışı kaldı, Bahattin yola devam etmeyi başardı. Kazanın ardından dokuzuncu sıraya kadar gerileyen Bahattin 8. turda dört sıra birden kazanarak beşinci sıraya yükseldi. Her virajda sıralama dramatik şekilde değişiyordu. Buis yarış esnasında yedinci sıraya kadar gerilese de, yeniden liderliğe çıkmayı başardı.

Bitime altı tur kala sıralama Buis, Huertas, Mogeda, Iglesias, Konig ve Ton-Meikkon Kawakami kardeşler şeklindeydi.

Son beş tura giderken Khouri ve Gennai sıkıntı yaşayarak yolda kaldılar. Dört tur kala Mogeda liderliği aldı. İkincilik koltuğunda Meikkon Kawakami yer alırken, üçüncü sırada Huertas vardı. Aynı tur içerisinde Buis güzel bir atakla liderliği aldı.

Son üç tura giderken liderlik Ruiz'e geçti. Ton Kawakami ikinci, Buiz üçüncü, Bahattin ise dördüncüydü. Oliver Konig, bu tur içerisinde 10. virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bitime iki tur kala 5. virajda 2018 Dünya Şampiyonu Ana Carrasco, Loureiro, Perez Gonzalez ve Di Sora büyük bir kazaya karıştı.

Son tura girerken ilk 5; Buis, Bahattin, Kawakami, Iglesias, Diaz Cabrian şeklindeydi. Yoğun mücadele yaşanırken sıralama sürekli değişti. Son iki viraja girerken arayı açan Buis lider gidiyordu, Bahattin ikinciydi.

Sonunda kazanan Buis oldu. Temsilcimiz Bahattin bu sezonki ilk podyumuna çıkarak ikinci oldu.

Podyumu, foto finişe kalan Meikkon-Ton Kawakami kardeşlerden Ton Kawakami tamamladı. Ton da bu serideki ilk podyumuna çıkmış oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Meikkon Kawakami, Diaz Cebrani, Iglesias, Huertas, Okaya (13 sıra kazandı), Ruiz ve Carrion tamamladı.

Supersport 300 ikinci yarışı yarın TSİ 14.45'te TRT Spor'da.

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