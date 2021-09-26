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World Superbike / Jerez Yarış raporu

Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı

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Jerez'de gerçekleştirilen 2. Dünya Supersport 300 yarışında Bahattin Sofuoğlu güçlü performansıyla kazandı. Iñigo Iglesias ve Yuta Okaya podyumu tamamladı.

Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı

Adrian Huertas, Bahattin Sofuoğlu ve Meikkon Kawakami, yarışa sırasıyla ilk 3 cepten başladı. Olaysız başlayan yarışta, ilk turun ardından Huertas ve Bahattin yerlerini korudu, Iglesias Kawakami'yi geçerek 3. sırayı aldı. Diaz Cebrian ve Coppola ayrı ayrı kazaya karışarak yarış dışı kaldılar.

İlk turun ardından Bahattin güzel bir atakla liderliği alsa da, Huertas düzlük hızıyla yerini savundu. Daha sonra teknik bir arızayla pist dışına taşan Huertas'tan faydalanan Bruno Ieraci 6 sıra yükselerek liderliği aldı.

Liderlik artık alıştığınız üzere sürekli el değiştirdi. Bahattin güzel bir atakla yeniden liderliği ele aldı. Aynı tur içinde Jeffrey Buis altıncılıktan yükselerek önce ikinciliğe, sonra da liderliğe çıktı. O esnada Ieraci üçüncü sıradaydı. 

Adrian Huertas, bitime 10 tur kala altıncı pist dışına çıktı. Bu sefer yarışa 20. olarak dönebildi. Şampiyona lideri Huertas eğer bu yarışta, Buis'i 2 puan farkla geçebilirse şampiyonluğunu ilan edecekti.

Son 9 tura girerken yine 6. virajda problem yaşayan Huertas bu sefer düşerek yarış dışı kaldı. Samuel Di Sora da kısa bir süre sonra aynı virajda yarış dışı kaldı. Bu esnada Bahattin yarışı lider götürüyordu.

Bahattin arayı, son 7 tura girerken farkı 0.6 saniyeye çıkardı. Ertesi tur Meikkon Kawakami, Garcia'yı geçerek 2. sıraya yükseldi. Bruno Ieraci o esnada 3., Iñigo Iglesias ise 4. sıradaydı.

Son 5 girildiğinde sıralama Bahattin, Iglesias, Meikkon Kawakami, Buis, Okaya şeklindeydi. Ertesi tur Bahattin aradaki farkı yaklaşık 2 saniyeye kadar çıkardı. Buis 2. sıraya, Okaya ise 3. sıraya yükseldi.

Bitime üç tur kala Buis hata yaptı ve Konig, M. Kawakami ve Okaya'ya geçildi. Kalan bölümde Bahattin'in arkasındaki sıralama sürekli değişti.

Bahattin'in 3.5 saniye liderliğiyle girilen son tura, Buis ikinci, Iglesias üçüncü başladı. Bahattin son turda hata yapmadı ve galibiyete ulaştı.

Son virajdaki müthiş mücadeleden Okaya 2., Iglesias 3. çıktı.

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Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

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