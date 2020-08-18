Superbike'ın final yarışına Misano değil, Estoril ev sahipliği yapacak

2020 WSBK takvimi, koronavirüsün patlak vermesinin ardından birkaç kez değişikliğe uğradı ve son aylarda pek çok yarış iptal edildi.

Takvimin son versiyonuna göre, 2020 sezonunun Misano'da sona ermesi planlanıyordu.

WSBK, bugün yaptığı açıklamada Misano'nun takvimden tamamen çıkartılacağını ve 16-18 Ekim'deki yerini Estoril'in alacağını açıkladı.

1988'de WSBK'nın açılış ayağına ev sahipliği yapan Portekiz'deki pist, 1993 yılında da yine takvimde yer almıştı.

Estoril'in gelişiyle birlikte Portekiz, 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerindeki Portimao yarışıyla birlikte ilk kez iki WSBK ayağına birden ev sahiliği yapmış olacak.

Estoril henüz yarışa basın veya taraftar alınıp alınmamasına karar vermedi.

Bu arada WSBK, bu yılki yarışın iptal edilmesine rağmen Misano ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını da duyurdu.