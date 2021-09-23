Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!

34 yaşındaki Davies, Superbike'ın Jerez'deki yarışı öncesinde bugün sıra dışı bir basın toplantısı düzenledi.

Go Eleven Ducati ile sıkıntılı bir sezon geçiren Davies, Barselona'daki Superpole yarışında yaptığı kazada iki kaburga kemiğini kırmıştı.

2012'de Superbike'a geçiş yapan Davies, bu süreçte 32 galibiyet alarak serinin en başarılı sürücülerinden birisi oldu. Davies şampiyon olamadı ancak 2015, 2017 ve 2018'de 2. olarak şampiyonluğa yaklaştı.

Davies, 2011'de Supersport şampiyonu olduktan sonra Aprilia uydu takımı ile WSBK'ya geçiş yapmış ve Nurburgring'de ilk zaferini elde etmişti.

Davies 2013'te BMW fabrika takımına geçerek 3 galibiyet daha kazandı ve şampiyonayı 5. sırada tamamladı. İlk iki senesinde elde ettiği başarıların ardından Davies 2014'te Ducati fabrika takımına geçiş yaptı.

Ducati'de 7 sezon geçiren Davies, yarıştığı yıllarda Kawasaki'nin şampiyon sürücüsü Jonathan Rea'ya en yaklaşabilen isim oldu. Davies, 2016'nın son 6 yarışının tamamını kazanan Davies, en başarılı dönemini geride bıraktı.

Ancak Davies, 2019'da MotoGP motosikletinden etkilenilerek hazırlanan Ducati V4 R ile takım arkadaşı Alvaro Bautista'nın destekleyicisi konumuna geldi ve şampiyonayı 6. sırada tamamladı. Bu, 2014'ten sonra Davies'in en kötü sezonuydu.

Ducati daha sonra takıma Scott Redding'i ve Michael Ruben Rinaldi'yi getirdi. Davies ise Go Eleven Ducati'ye geriledi.

Davies her ne kadar Ducati'nin fabrika takımı motosikletini kullanma hakkı elde etse de, bu sezon çok fazla sorun yaşadı ve Misano'daki iki kazada omzunu sakatladı.

Magny-Cours'tan sonra tamamen iyileştiğini açıklayan Davies, Barselona'daki Superpole yarışında Puccetti Kawasaki'den Lucas Mahias ile çarpıştı ve iki kaburga kemiğini kırdı.

Davies, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde sürücüler şampiyonasında 12. sırada, bir diğer Ducati uydu takımı sürücüsü Axel Bassani'nin arkasında yer alıyor. Davies en son podyumunu mayıs ayındaki Estoril yarışında kaldı.

Davies, 32 yarış zaferiyle Dünya Superbike Şampiyonası'nın (galibiyet açısından) en başarılı 7. sürücüsü konumunda. Onun önünde aktif sürücüler içerisinde Rea ve Tom Sykes yer alıyorlar. Diğer taraftan Davies, Ducati'de kazandığı 28 zaferle Carl Fogarty ve Troy Bayliss'in ardından en başarılı 3. Ducati sürücüsü oldu.

Ducati ile en çok kazanan isimler

Poz. Sürücü Galibiyet Şampiyonluklar 1 Carl Fogarty 55 1994, 1995, 1998, 1999 2 Troy Bayliss 52 2001, 2006, 2008 3 Chaz Davies 28 4 Doug Polen 26 1991, 1992 5 Raymond Roche 23 1990 6 Carlos Checa 22 2011 7 Troy Corser 16 1996 8 Noriyuki Haga 16 9 Neil Hodgson 16 2003 10 Alvaro Bautista 16

Davies aynı zamanda grand prix yarışlarında da 73 yarışlık deneyime sahip. Davies, 125cc, 250cc ve MotoGP'de toplam 73 yarışa çıktı.

Davies 2007 MotoGP sezonunda Pramac D'Antin Ducati takımında yedek sürücü olarak 4 yarışa katıldı. Superbike'ta elde ettiği başarıların ardından Davies'in adı çoğu zaman MotoGP ile anıldı ancak bu birliktelik gerçekleşmedi.