World Superbike / Jerez Haberler
Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi
Ekleyen: Efe Kahya , Editör
Dünya Superbike şampiyonasının Jerez'deki ilk yarışı, SSP'de Dean Berta Vinales'in yaşadığı kazanın ardından iptal edildi.
MotoGP'de Aprilia adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeni olan 15 yaşındaki Dean Berta Vinales'in, Superbike yarışından hemen önce yapılan SSP300 yarışı sırasında yaptığı kaza nedeniyle yarış yönetimi, tüm pist üstü aktivitelerini durdurduğunu açıkladı.
SSP300 yarışının 11. turunda, ikinci virajda yaşanan kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Vinales'in durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmamış durumda.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bugün yapılacak yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etmişti.
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
11 Ağu 2021
WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Haberi dinle