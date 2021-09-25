Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

MotoGP'de Aprilia adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeni olan 15 yaşındaki Dean Berta Vinales'in, Superbike yarışından hemen önce yapılan SSP300 yarışı sırasında yaptığı kaza nedeniyle yarış yönetimi, tüm pist üstü aktivitelerini durdurduğunu açıkladı.

SSP300 yarışının 11. turunda, ikinci virajda yaşanan kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Vinales'in durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmamış durumda.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bugün yapılacak yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etmişti.