Superbike Misano testi: Toprak ilk günün en hızlısı oldu
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilen Superbike testinin ilk gününde zirvede yer alırken, Scott Redding ikinci oldu.
İtalya'nın Misano pistinde iki günlük bir Dünya Superbike testi gerçekleştiriliyor ve testin ilk gününde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu güçlü bir performans sergiledi. Hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında hızlı turlar atan Toprak, Scott Redding'in önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Toprak'ın en iyi derecesi 1:34.265'ti ve gün boyunca toplamda 71 tur atmayı başardı. Toprak bu zaman turuyla, Jonathan Rea'in bu pistteki tur rekorunu da geride bıraktı.
Toprak, "Dört aydır R1'i sürmüyorum ve her şeyden önce bu motosikleti ilk de Misano'da sürdüm. Geçen yıl bu pistte yarışmadık, bu yüzden test etmemiz ve anlamamız gereken bazı şeyler vardı. Bugün yarış lastikleri üzerinde çalıştım ve ideal hissi yakalamaya odaklandım. Bunu başarmış olmam beni çok heyecanlandırdı. Motosiklet 2020'ye kıyasla farklı, aslında çok farklı. Frenlemede daha agresif olabiliyorum. Motosikleti sürmek virajlarda daha kolay. Ayrıca tutuş da gelişti ve 2019'da yarışmaya başladığımdan bu yana Yamaha ile hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Gerçekten çok mutluyum çünkü hislerim çok iyi." dedi.
Temsilcimizin 0.213 saniye ardında, Ducati ile piste çıkan Redding yer alıyor. Ducati sürücüsü, teknik çalışmalara odaklanarak verimli bir test geçirdi.
Bu yıl Redding ile beraber Ducati fabrika ekibi adına mücadele eden Michael Ruben Rinaldi, 0.344 saniye geride üçüncü oldu ve toplamda 61 tur atmayı başardı.
Dördüncü sırada da Motocorsa Racing Ducati'den Axel Bassani yer aldı. Genç sürücü, toplamda 68 tur attı.
Ducati grubunun ardında GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff yer aldı ve toplamda 34 tur atarak, Toprak'ın 1 saniye gerisinde kaldı.
Bu yıl Yamaha fabrika takımında Toprak'ın takım arkadaşı olacak Andrea Locatelli, 1:35.605'lik zaman turuyla 1.3 saniye geride altıncı oldu. Locatelli toplamda 76 tur attı.
MotoGP'den Sueprbike'a geçen ve bu yıl Barni Ducati ile yarışacak olan Tito Rabat, ilk günü yedinci sırada tamamlarken, ilk onu Lucas Mahias, Kohta Nozane ve Christophe Ponsson tamamladı.
Michele Pirro ise Team GoEleven ile 11 tur attı ve son sırada yer aldı.
Test sonuçları:
|Poz.
|Pilot
|Takım
|Zaman
|Tur
|1.
|Toprak Razgatlıoğlu
|PATA Yamaha WorldSBK Team
|1’34"265
|71
|2.
|Scott Redding
|Aruba.It Racing – Ducati
|1’34"478
|77
|3.
|Michael Ruben Rinaldi
|Aruba.It Racing – Ducati
|1’34"609
|61
|4.
|Axel Bassani
|Motocorsa Racing
|1’35"076
|68
|5.
|Garrett Gerloff
|GRT Yamaha WorldSBK Team
|1’35"264
|34
|6.
|Andrea Locatelli
|PATA Yamaha WorldSBK Team
|1’35"605
|76
|7.
|Tito Rabat
|BARNI Racing Team
|1’35"680
|93
|8.
|Lucas Mahias
|Kawasaki Puccetti Racing
|1’35"849
|46
|9.
|Kohta Nozane
|GRT Yamaha WorldSBK Team
|1’36"523
|57
|10.
|Christophe Ponsson
|Gil Motor Sport – Yamaha
|1’36"978
|57
|11.
|Michele Pirro
|Team GoEleven
|1’37"162
|11
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Lokasyon
|Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
|Editör
|Lorenza D'Adderio