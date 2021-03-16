Superbike Misano testi: Toprak ilk günün en hızlısı oldu

İtalya'nın Misano pistinde iki günlük bir Dünya Superbike testi gerçekleştiriliyor ve testin ilk gününde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu güçlü bir performans sergiledi. Hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında hızlı turlar atan Toprak, Scott Redding'in önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Toprak'ın en iyi derecesi 1:34.265'ti ve gün boyunca toplamda 71 tur atmayı başardı. Toprak bu zaman turuyla, Jonathan Rea'in bu pistteki tur rekorunu da geride bıraktı.

Toprak, "Dört aydır R1'i sürmüyorum ve her şeyden önce bu motosikleti ilk de Misano'da sürdüm. Geçen yıl bu pistte yarışmadık, bu yüzden test etmemiz ve anlamamız gereken bazı şeyler vardı. Bugün yarış lastikleri üzerinde çalıştım ve ideal hissi yakalamaya odaklandım. Bunu başarmış olmam beni çok heyecanlandırdı. Motosiklet 2020'ye kıyasla farklı, aslında çok farklı. Frenlemede daha agresif olabiliyorum. Motosikleti sürmek virajlarda daha kolay. Ayrıca tutuş da gelişti ve 2019'da yarışmaya başladığımdan bu yana Yamaha ile hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Gerçekten çok mutluyum çünkü hislerim çok iyi." dedi.

Temsilcimizin 0.213 saniye ardında, Ducati ile piste çıkan Redding yer alıyor. Ducati sürücüsü, teknik çalışmalara odaklanarak verimli bir test geçirdi.

Bu yıl Redding ile beraber Ducati fabrika ekibi adına mücadele eden Michael Ruben Rinaldi, 0.344 saniye geride üçüncü oldu ve toplamda 61 tur atmayı başardı.

Dördüncü sırada da Motocorsa Racing Ducati'den Axel Bassani yer aldı. Genç sürücü, toplamda 68 tur attı.

Ducati grubunun ardında GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff yer aldı ve toplamda 34 tur atarak, Toprak'ın 1 saniye gerisinde kaldı.

Bu yıl Yamaha fabrika takımında Toprak'ın takım arkadaşı olacak Andrea Locatelli, 1:35.605'lik zaman turuyla 1.3 saniye geride altıncı oldu. Locatelli toplamda 76 tur attı.

MotoGP'den Sueprbike'a geçen ve bu yıl Barni Ducati ile yarışacak olan Tito Rabat, ilk günü yedinci sırada tamamlarken, ilk onu Lucas Mahias, Kohta Nozane ve Christophe Ponsson tamamladı.

Michele Pirro ise Team GoEleven ile 11 tur attı ve son sırada yer aldı.

Test sonuçları:

Poz. Pilot Takım Zaman Tur 1. Toprak Razgatlıoğlu PATA Yamaha WorldSBK Team 1’34"265 71 2. Scott Redding Aruba.It Racing – Ducati 1’34"478 77 3. Michael Ruben Rinaldi Aruba.It Racing – Ducati 1’34"609 61 4. Axel Bassani Motocorsa Racing 1’35"076 68 5. Garrett Gerloff GRT Yamaha WorldSBK Team 1’35"264 34 6. Andrea Locatelli PATA Yamaha WorldSBK Team 1’35"605 76 7. Tito Rabat BARNI Racing Team 1’35"680 93 8. Lucas Mahias Kawasaki Puccetti Racing 1’35"849 46 9. Kohta Nozane GRT Yamaha WorldSBK Team 1’36"523 57 10. Christophe Ponsson Gil Motor Sport – Yamaha 1’36"978 57 11. Michele Pirro Team GoEleven 1’37"162 11