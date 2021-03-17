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Önceki / Superbike Misano testi: Toprak ilk günün en hızlısı oldu
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Superbike Misano testi 2. gün: Rinaldi, Toprak'ın önünde en hızlısı

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Misano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike testinin ikinci gününde Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi zirvede yer aldı.

Superbike Misano testi 2. gün: Rinaldi, Toprak'ın önünde en hızlısı

Misano'da gerçekleştirilen Dünya Superbike testleri, dün gerçekleştirilen ikinci test günüyle tamamlandı.

Mayıs ayı sonunda başlayacak olan 2021 sezonu öncesinde bazı takımlar, Misano'daki testte yer aldılar ve testin ilk gününde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu zirvede yer aldı.

Bu yıl Ducati fabrika ekibine geçen Michael Ruben Rinaldi ise testin ikinci ve son gününde öne çıkan isimdi.

İkinci gün 1:33.688 yapan Rinaldi, testlerin en hızlı zamanına imza atarak zirvede yer almayı başardı. Genç sürücü, gün boyunca çeşitli parçalar denedi ve yeni Ducati'ye epey adapte olmuş gibi göründü.

Rinaldi'yi sadece 0.193 saniye geriden temsilcimiz Toprak takip etti. Yamaha fabrika ekibi adına yarışan Toprak, ikinci günün sabahında zirvede yer alsa da, öğleden sonra Rinaldi'nin turunu geçemedi. Toprak, gün boyunca PATA Yamaha'nın teknik kısmıyla ilgilendi ve yeni bir gövde parçasıyla, Brembo tarafından getirilen yeni ön fren kaliperini test etti. Rinaldi ve Toprak, 1:34'ün altına inebilen iki isimdi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Yamaha

Günün öne çıkan isimlerinden bir tanesi, GRT Yamaha ile 0.325 saniye geride üçüncü olan Garrett Gerloff oldu. Amerikalı sürücü, toplamda 67 tur atmayı başardı.

İlk günü ikinci bitiren Ducati sürücüsü Scott Redding, takım arkadaşının 0.7 gerisinde kaldı ve dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Bu yıl Supersport'tan Superbike'a geçen Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, ikinci günü 69 turla, 1.1 saniye geride beşinci bitirdi.

İtalyan sürücünün ardında diğer çaylak Lucas Mahias yer aldı. Kawasaki sürücüsü sabah kırmızı bayrağa sebep olsa da, günü altıncı bitirdi.

Axel Bassani'nin yedinci oldu günde Kohta Nozane sekizinci, Tito Rabat dokuzuncu ve Christophe Ponsson onuncu oldu.

Rabat, 106 turla gün boyunca en çok tur atan isim olsa da 1.6 saniye geride kaldı ve dokuzuncu oldu.

Seans sonucu:

Poz. Pilot Takım Derece Tur
1. Michael Ruben Rinaldi Aruba.It Racing – Ducati 1’33"688 59
2. Toprak Razgatlioglu  PATA Yamaha WorldSBK Team 1’33"886 69
3. Garrett Gerloff  GRT Yamaha WorldSBK Team 1’34"013 67
4. Scott Redding  Aruba.It Racing – Ducati 1’34"361 64
5. Andrea Locatelli PATA Yamaha WorldSBK Team 1.34"794 69
6. Lucas Mahias Kawasaki Puccetti Racing 1’34"806 58
7. Axel Bassani  Motocorsa Racing  1’34"847 57
8. Kohta Nozane GRT Yamaha WorldSBK Team 1’35"003 60
9. Tito Rabat BARNI Racing Team  1’35"210 106
10. Christophe Ponsson Gil Motor Sport – Yamaha 1’36"392 27
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Superbike Misano testi: Toprak ilk günün en hızlısı oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Misano March testi
Lokasyon Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
Editör Lorenza D'Adderio

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