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World SUPERBIKE / Test raporu

WSBK Jerez testi 1. Gün: Haslam, Honda ile lider, Toprak sekizinci

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WSBK Jerez testi 1. Gün: Haslam, Honda ile lider, Toprak sekizinci
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 18:28

Leon Haslam, Honda'nın yeni CBR1000RR-R motosikletiyle katıldığı Jerez Dünya Superbike testinin ilk gününde en hızlı zamanı yaparken, Jonathan Rea tur zamanı kaydetmedi.

Dünya Superbike'ta 2020 sezonu öncesi ilk test seansı bugün gerçekleştirildi. Islak koşullara rağmen sürücüler, yerel saatle 11:00'da ışık yanar yanmaz piste çıktılar.

İngiltere Dünya Supebike şampiyonu ve yeni Ducati sürücüsü Scott Redding, başlangıçta iyi bir tempo yakaladı ve 2:04.580'le ilk sırayı eline geçirdi. A

ncak öğleden sonra pist hızlanmaya başladığında dereceler de sürekli olarak gelişti.

Haslam'ın en hızlı derecesi yerel saatle 15:00 civarında geldi ve 1:52.149'la ilk sıraya oturdu.

Öğleden sonra şiddetli yağmur nedeniyle çok az sürücü piste çıkı ve Haslam'ın 1:52.149'luk derecesi en iyi zaman olarak kaldı.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark'ın en iyi derecesi, Haslam'ın zamanından 0.031 saniye yavaştı ve günü ikinci bitirdi.

İlk üçü Yamaha GRT'den Garrett Gerloff tamamladı. Amerikalı sürücü Gerloff en iyi çaylak da oldu.

Redding, kısa sürüşünün ardından dördüncü olurken, Ten Kate ile sürüş yapan Loris Baz sadece sekiz tur atıp beşinci oldu.

Tom Sykes, 1:53.097'lik derecesiyle günü altıncı sırada tamamlarken, onu da Kawasaki'in yeni sürücüsü Alex Lowes takip etti.

Dünya şampiyonu Jonathan Rea, testte herhangi bir zaman turu kaybetmemeyi tercih etti. Ancak salı günü, reklam çekimi kapsamında bir sürüş yapmıştı.

Yamaha'nın yeni sürücüsü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sağanak yağış esnasında ilk virajda düştü ve günü sekizinci bitirdi.

Honda sürücüsü Alvaro Bautista ise 15 tamamladığı günde ilk onu tamamladı.

Ducati sürücüsü Chaz Davies, çarşamba günü kaza yapan bir başka isimdi ve o da tıpkı Toprak gibi ilk virajda düştü.

Tüm derecelere buradan ulaşabilirsiniz.

Test sonuçları: (ilk 6)

  1. Leon Haslam (HRC team) 1’52”149
  2. Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team) +0.031
  3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) +0.64
  4. Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) +0.359
  5. Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) +0.511
  6. Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.948
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Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Leon Haslam
Editör Lewis Duncan

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