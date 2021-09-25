SSP300'de kaza yapan Dean Berta Viñales hayatını kaybetti

Vinales, 11. turda yaşadığı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve yarış yönetimi, Cumartesi günkü tüm pist üstü aktivitelerinin iptal edildiğini açıklamıştı.

FIM tarafından yapılan açıklamada, "Sürücü kafasına ve göğsüne ağır hasar aldı. Medikal araçlar anında olay yerine vardı ve sürücüye anında müdahale edildi. Bu müdahaleler ambulansta ve pistin sağlık merkezinde de devam etti."

"Sağlık ekibimizin tüm çabalarına rağmen sağlık merkezi, Dean Berta Vinales'in hayatını kaybettiğini açıkladı."

"Vinales, Supersport 300 Dünya Şampiyonası'ndaki çaylak sezonunda iyi bir form yakalamıştı. Magny-Cours'da yapılan ikinci yarışta dördüncü, Barcelona-Catalunya'da yapılan ikinci yarışta ise altıncılık alan Vinales, potansiyelini piste döküyordu."

"FIM, Dorna ve Circuito de Jerez – Angel Nieto, Dean Berta Vinales'in ailesine, arkadaşlarına, takımına ve sevdiklerine başsağlığı dilemektedir."

Vinales aynı zamanda MotoGP'de Aprilia adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeniydi. 2006 yılında dünyaya gelen Vinales, 15 yaşında hayatını kaybetti.