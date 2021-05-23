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World Superbike / Aragon Haberler

SSP300 Aragon: Dramatik yarışta Orradre ceza aldı, Booth-Amos birinci oldu

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Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) kapsamında gerçekleştirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Aragon'daki ikinci yarışında zafer Tom Booth-Amos'un oldu.

SSP300 Aragon: Dramatik yarışta Orradre ceza aldı, Booth-Amos birinci oldu

Kawakami, Huertas ve Orradre'nin ilk çizgiden başladığı yarışta, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu 14. cepten başladı. Onun hemen önünde ise eski şampiyonlardan Ana Carrasco vardı.

Kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber sürücüler temiz bir kalkış gerçekleştirdi ancak dünkü yarışta da kaza yaşanan ilk virajın çıkışında yine kaza yaşandı. Üç sürücü (Nunez, Konig ve Khouri) kazaya karışarak yerde kaldı. Onlara iki sürücü (Duarte ve Romero) daha katıldı. Kazanın ardından, ilk başta Adrian Huertas liderliği alsa da liderlik sık sık el değiştirdi. İlk turun sonunda lider Jeffrey Buis oldu. Onun hemen arkasında Booth-Amos, Ton Kawakami, Huertas ve Orradre vardı. Bahattin ise kazadan sıyrılmayı başarmıştı ve yarışa 13. sıradan devam ediyordu.

İlk turda Ieraci temiz bir geçişle Orradre'yi geçerek beşinci sıraya yerleşti. Bu arada kazaya karışan Konig yarışa geri dönmeyi başardı. Ön grupta mücadele çok yoğundu ve hemen her virajda ilk 6 isim arasında geçişler yaşandı.

Bahattin bitime 9 tur kala temiz bir geçişle iki kişiyi birden geçerek 11. sıraya yükseldi. O esnada Slyvian Markarian kaza yaptı. Aynı tur içerisinde Bahattin'e, başlangıçta erken start aldığı için çifte uzun tur cezası geldi. Yarışın hızlı turları da Yuta Okaya ve Ana Carrasco arasında el değiştiriyordu.

Liderliğin sık sık el değiştirdiği yarışta, bitime 8 tur kala ilk 5 Booth-Amos, Huertas, Buis, Meikkon Kawakami ve Bruno Ieraci vardı. Bahattin güzel bir atakla 8. sıraya yükseldi. Meikkon Kawakami sıra kaybederek Bahattin'in arkasına düştü.

Bitime 5 tur kala Perez Selfa, sorumsuz sürüş sebebiyle çifte uzun tur cezası aldı. Ancak sonrasında teknik arıza yaşayarak yarış dışı kaldı. Bahattin uzun tur cezalarının ilkini bu turda çekerek 13. sıraya geriledi. Çok kısa bir süre sonra şanssızlık yaşayarak kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Bahattin'in ardından Sabatucci de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bitime 4 tur kala Orradre, Booth-Amos'tan liderliği aldı. Huertas, dışarıdan yaptığı bir geçişle beşincilikten üçüncülüğe yükseldi. Meikkon Kawakami, 2:06.316'lık bir tur atarak yarış içi hız rekorunu kırdı. Ön gruptaki yoğun mücadele devam etti ve her virajda liderlik sürekli el değiştirmeye devam etti.

Bitime 3 tur kala Jeffrey Buis, pist sınırlarını ihlal ettiği için uyarı aldı. İlk 10 ismi 0.57 saniye ayırıyordu.

Son turda Di Sora dışarı taşarak yerini kaybetti ancak yarışa hemen geri dönmeyi başardı. Liderlik Adrian Huertas'a geçmişti ancak son sektörde Okaya ve Orradre de mücadeleye katıldı.

Son virajdan galip çıkan isim Unai Orradre oldu ve kariyerinin ikinci zaferini aldı. Booth-Amos ikinci, Huertas üçüncü, Okaya dördüncü oldu. Son turda 12.likten yükselen Ana Carrasco ise beşinci sırada yarışı tamamladı. İlk 10'u tamamlayan isimler Kawakami, De Cancellis, Di Sora, Ieraci ve Kawakami oldu. Jeffrey Buis 12. sırada damalı bayrağı gördü.

Yarış bitiminden sonra Unai Orradre, son turda pist sınırlarını aştığı için bir sıra ceza aldı ve ikinciliğe geriledi. Aragon'dan zaferle ayrılan Tom Booth-Amos oldu.

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Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 2
Editör İnci Beğen

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