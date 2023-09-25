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SSP Aragon: Bulega’dan çifte zafer, Bahattin puanlar toplamaya devam ediyor

Nicolo Bulega, Dünya Supersport Şampiyonası’na damga vurarak hafta sonunun en hızlı isim olurken, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu hafta sonunu podyumun hemen arkasında tamamladı.

Bahattin Sofuoglu

Geçen hafta sonu Aragon'da, Superpole zaferiyle haftaya başlayan Nicolo Bulega, yarış boyunca liderliği kimseye kaptırmadan zafere ulaştı ve şampiyonada puan farkını açmaya devam etti.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise, 10. sırada start aldığı yarışı 6. sırada tamamlayarak önemli puanlar topladı. Yarışın son bölümünde Bahattin, rakipleriyle dördüncülük mücadelesi verdi.

Hafta sonunun ikinci yarışında ise, kazanan yine Bulega oldu. Şampiyonadaki rakibi Manzi'nin 2. olmasıyla Bulega, puan farkını iyice açtı.

Bahattin Sofuoğlu ise, rakiplerinden farkı bir arka lastik seçimi stratejisinin meyvelerini toplayarak finiş çizgisini takım arkadaşının önünde 4. sırada geçti.

Bir diğer temsilcimiz Can Öncü ise iki yarışı da 17. sırada tamamlayarak hafta sonundan puansız ayrıldı.

Rapor: Burak Yasul

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WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı

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