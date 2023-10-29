WSSP Jerez: Sezon finalini Bulega kazandı, Can Öncü podyumda!

1. yarış raporu

Super Sport Dünya Şampiyonasının son ayağının ilk yarışını baştan sona lider götürerek rakiplerinin 4 saniye önünde kazanan Nicolo Bulega oldu.

Bulega, bu galibiyetiyle sezonun 15. galibiyetine ulaştı. Stefano Manzi ve Federico Caricasulo arasındaki ikincilik mücadelesi ise damalı bayrağa kadar sürdü. Yarışı önde tamamlayan isim ise rakibinin sadece 0.05 saniye önünde yer alan Manzi oldu.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, daha önce takım arkadaşı Marcel Schroetter’in de yerde kaldığı 6. virajda düştü. Yarışa tekrar dönmeyi başaran Bahattin, puan mücadelesi verirken FIM komiserleri tarafından tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle uzun tur cezası aldı ve puandan uzak kaldı.

Diğer Temsilcimiz Can Öncü ise, yarışın son turlarında tempo kaybı yaşamasına rağmen tüm yarış boyunca temiz bir sürüş gerçekleştirerek 11. olmayı başardı ve puanları hanesine yazdırdı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Can Öncü

2. yarış raporu

Jerez’deki ikinci yarışa ise kırmızı bayrak damgasını vurdu. Bahattin Sofuoğlu’nun takım arkadaşı Schroetter, yarışın üçüncü turundayken 13. virajda düştü ve motosikleti pist kenarındaki çitlere zarar verdi. Güvenlik endişesi sebebiyle yarışa ara verildi.

Yarış yeniden başladığında, Bulega rakipleriyle olan farkı kontrol altında tuttu ve damalı bayrağı ilk sırada geçerek yarışı kazanmayı başardı.

Podyumun diğer iki basamağı için ise Manzi ve Can’ın sıkı bir çekişmesi vardı. Can Öncü, Manzi’ye birkaç kez atak denemesi yapsa da Manzi önde kalmayı başardı ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Can ise, Mandalika’daki zaferinden sonra ilk kez podyuma çıkmış oldu. Tabii temsilcimizin bu süre boyunca çetrefilli bir sakatlık süreci geçirdiğini de hatırlatalım.

Can ayrıca, bu podyumuyla Super Sport Dünya Şampiyonasındaki 14. podyumunu elde etti.

Böylelikle 2023 WSSP Şampiyonası'nı noktalamış olduk. Temsilcilerimizden Bahattin Sofuoğlu, ilk galibiyetini aldığı bu sezonu genel klasmanda 168 puan alarak 6. sırada bitirdi.

Diğer temsilcimiz Can Öncü ise, son yarışta aldığı podyumla beraber 89 puana ulaştı ve sezonu 13. sırada tamamladı. Can aslında sezona çok iyi girmişti ancak sonrasında şanssız sakatlığından dolayı sezonun büyük bölümünü kaçırmak durumunda kaldı.

İki temsilcimiz de gelecek sezon için büyük ümit vadediyorlar.

Her iki temsilcimizi de bu sene gösterdikleri başarılarından ötürü kutluyoruz!

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Bahattin Sofuoglu