Spies: "Toprak, neredeyse Marquez kadar yetenekli ama MotoGP çok farklı"

Bu siteyi sıklıkla ziyaret ediyorsanız ve bu haberin başlığı ilginizi çektiyse, Toprak Razgatloğlu'nun kariyerini de muhtemelen yakından takip ediyorsunuzdur ve en azından bir defa "Toprak Razgatlıoğlu, 2021 yılında Yamaha ile WSBK şampiyonluğunu kazanmasının ardından MotoGP'ye geçseydi ne olurdu?" diye düşünmüşsünüzdür.

Toprak MotoGP'ye geçseydi ne yapardı hiç birimiz bilemeyiz ama muhtemelen bu konudaki en iyi tahmini yapabilecek isim Ben Spies'dır.

2009 yılında Yamaha ile WSBK şampiyonluğuna uzanan Ben Spies, bu şampiyonluğunun ardından 2010 sezonu için Yamaha Tech3 uydu takımı ile MotoGP'ye geçmişti.

2010-2013 yılları arasında MotoGP'de yarışan ve hatta Yamaha fabrika takımında 2 yıl Jorge Lorenzo'nun yanında yarışma şansı da bulan Spies'in MotoGP kariyeri dağınıktı diyebiliriz. Bu 4 yıllık süreçte 55 yarışa çıkan Spies, altı kez podyuma çıkmayı başardı. Hatta bir yarış zaferi dahi aldı.

Toprak'ın yapmadığını yapan ve WSBK şampiyonu olmasının ardından MotoGP'ye geçen Spies, MotoGP'ye geçme ihtimali bulunan Toprak'a ise bunu yapmamasını ve WSBK'da kalmasını söylemiş. Peki neden?

Fotoğraf: Yamaha MotoGP Ben Spies, Yamaha Factory Racing

Spies, şöyle açıklıyor: "WSBK ve MotoGP motosikletleri cidden çok farklı, motosikleti hissetmiyorsunuz bile. Her şey çok daha sert. Motosikletler ve lastikler çok sertler, hissedemiyorsunuz."

"WSBK'da ise her şeyi hissediyorsunuz, daha az yol tutuşunuz var ama hissiyat da var. Benim sürüş stilim genel olarak MotoGP'ye pek uygun değildi. Yetenek açısından neredeyse Marc Marquez ile aynı seviyede tuttuğum Toprak'ın da durumu böyle gibi [sürüş stili MotoGP'ye uymuyor].

"Toprak M1 ile birkaç test yapmıştı ve bu testlerin ardından onunla konuştum ve MotoGP'nin onun için zor olacağını söyledim."

"Jonathan Rea da MotoGP'de sürebilecek kadar yeteneğe sahip olan bir isim ama onun da sürül stilini değiştirmesi gerek. Rea da muhtemelen MotoGP'ye gitmektense, WSBK'da kalıp şampiyonluklar kazanmayı tercih etti."