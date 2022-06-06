Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak'ı gerçekten MotoGP'de istiyorsa fabrika takımına getirmeli"

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor ve hemen hemen herkes, MotoGP seviyesinde olduğu konusunda hemfikir.

Ancak Toprak'ın MotoGP'ye geçmesinin önünde bazı engeller var.

Yamaha başlangıçta Toprak'ı RNF uydu takımıyla MotoGP'ye getirmek istemişti ancak Toprak Razgatlıoğlu tarafı buna sıcak bakmıyordu. Sonrasında RNF, 2023 için Aprilia motosikletine geçeceğini açıkladı.

Toprak'ın Yamaha ile 2023 sonuna kadar anlaşması var ve MotoGP'ye geçecekse, bunun Japon üreticiyle olması gerekiyor. Fakat Fabio Quartararo'nun 2023 için Yamaha MotoGP takımıyla anlaşma yenilediği göz önüne alındığında tek seçenek artık Franco Morbidelli'nin koltuğu gibi görünüyor. Ancak İtalyan sürücünün de 2023 sonuna kadar anlaşması var.

Bir bakıma işler çıkmaza girmiş durumda.

Speedweek.com'a konuşan Toprak'ın menajeri ve eski şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu, Yamaha'nın fabrika takımında bir koltuk vermemesi halinde Dünya Superbike'ta devam edeceklerini dile getirdi.

Sofuoğlu, şöyle dedi: "Toprak'ın MotoGP motosikletini sevip sevmeyeceğini henüz bilmiyoruz."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Toprak bu sezona pek iyi başlamadı ve bir şampiyon gibi değildi. Henüz yarış kazanamadı. Bu yüzden MotoGP hikayelerine daha fazla dahil olmasını istemiyorum."

"Toprak eğer gerçekten istiyorsa, MotoGP'ye girmeden önce Dünya Superbike'ta iyi bir iş çıkarmalı."

"Yamaha'ya en başından itibaren bir şeyi açıkça söyledim: Yamaha bize -sadece- MotoGP fabrika ekibi için teklifte bulunursa bunu değerlendireceğiz."

"Toprak'ın iki yıllık Dünya Superbike kontratı var fakat Yamaha onu fabrika MotoGP ekibine almak isterse o zaman olabilir. Sadece o zaman MotoGP'ye geçişi kabul edeceğiz."

"Lin Jarvis, B takımından bahsetti fakat biz bunu istemeyiz. Toprak, B takımında yarışmayacak. Böyle bir ihtimal yüzde bir değil, yüzde sıfır."

"Toprak, herhangi bir MotoGP takımı için yarışma hayali kurmuyor. Yamaha onu gerçekten istiyorsa o zaman fabrika takımında fırsat vermeli."

"Toprak 2024'te boşa çıkacak ve o zaman hem Ducati hem de Yamaha ile konuşacağım. Onun yarışmak istediği her markayla konuşacağım. 2023'te MotoGP'de olacağımıza inanmıyorum."

"Bunun olması için iki şartın yerine gelmesi gerekiyor: İlk önce Superbike'ta sezonun ilk yarısında çok sayıda yarış kazanmalı. İkincisi, MotoGP fabrika takımına geçmeli. Şu anda da durum böyle değil."

Sofuoğlu bu açıklamayı iki hafta önce yaptı ve o günden bu yana durum tamamen değişti. Çünkü Yamaha'nın artık uydu takımı bulunmuyor ve Jarvis, fabrika sürücüleriyle devam edeceklerini dile getirdi.

Toprak'ın ilk MotoGP testini 21 Haziran'da yapması bekleniyor.