Sofuoğlu: "Yamaha, Toprak için iyi bir teklifle gelirse, 2023 için MotoGP'yi düşünebiliriz"

Toprak Razgatlıoğlu, gösterdiği güçlü performans ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonlukla, MotoGP dünyasının ilgisini çekmiş durumda.

Gelecek yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek fakat 2023 için atı, Yamaha fabrika takımı ve RNF ile anılıyor.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Toprak'ın menajeri ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, sadece iyi bir teklif alırlarsa MotoGP'ye geçeceklerini söyledi.

Sofuoğlu şöyle dedi: "İnsanlar Toprak için bir MotoGP sevdası tutturmuş gidiyor. Superbike tarihine baktığınızda, burada şampiyon olup Superbike'a gidenlerin hepsi paramparça oldu. Gelenlerin kariyeri iki yılda bitti, niceleri elendi. 2009 yılında Ben Spies diye bir sporcu vardı, istatistiklere bakılırsa, Dünya Superbike tarihin gelmiş geçmiş en iyi sporcusu. Öylesi daha gelmedi. Şimdi bunu Toprak'la kıyas olarak söylemiyorum, o tecrübeli olarak gelmişti. Fakat onun kadar yarış kazanan, bu kısa sürede bu kadar yarış kazanan bir başka sürücü daha Superbike'a gelmedi. Herkesin gazıyla MotoGP'ye gitti ve iki sene sonra gencecik bir çocuğun kariyeri tamamen bitti."

"Spies bana mesaj attı. Bu konuda beni tebrik eden, dünyadaki az ve nadir kişilerden biriydi. Bana 'kararının tamamen arkasındayım, Toprak için en doğru kararı verdin, aynı tuzağa beni de düşürdüler ve o tuzakta kariyerim bitti. Aman Toprak'a dikkat et, sakin bir hata yapma' dedi."

Ben Spies, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Yamaha MotoGP

"Toprak Ben Spies değil, belki de ondan daha iyi. Bunu bize zaman gösterecek. Uçakla buraya gelirken Yamaha'nın üst düzey yöneticileriyle uzun uzun, saatlerce bu konuyu konuştuk. Biz 2022 yılına bakacağız. 2022 yılında Toprak, çıktığı her yarışı üst üste sorunsuz şekilde kazanabilirse ve bunun üzerine Yamaha, ki iki yıllık anlaşmamız var, bize gelip 'Evet, size MotoGP'de ihtiyacımız var' derse... Açıkçası bugünkü Yamaha sorumlusu bana, 'ikinci takımla olması mümkün mü?' diye sordu, ben de 'bunun için gelmenize gerek yok. Eğer ana takımda Toprak'a ihtiyaç duyarsanız ve çok iyi bir teklifle gelirseniz, bu teklifi kabul etme şansımız var' dedim. Ayrıca Yamaha'ya, 'Bunun öncesinde size bir tavsiyem var; Ben sürücümü biliyorum ve sürücüme güveniyorum, bu kış MotoGP'nin resmi kış testleri var, Toprak'ı oraya alın, orada bir izleyin. Siz de görün biz de görelim. Ondan sonra B planı olarak cebinizde tutun' dedim. Çünkü açıkçası ben, 2022'nin sonunda Yamaha markasının MotoGP'de Toprak'a ihtiyaç duyacağına inanıyorum. Ana takımla beraber, iyi bir teklifle Toprak'ı MotoGP'ye getirmek isterlerse, şayet biz de Superbike'ta gelecek yıl harika bir sezon geçirirsek, bu mümkün. Fakat benim şahsi görüşüm, hayat tecrübem, gördüklerim, geçmişte gördüklerim... Benim Toprak'a bir ağabey olarak tavsiyem, uzun yıllar Dünya Superbike şampiyonluğunu alıp, tarih yazıp, kendine büyük bir gelecek oluşturması."

Kenan Sofuoglu, Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kendi yaptığım hataları ona yaptırtmamaya çalışacağım. Eğer MotoGP'ye çok gitmek isterse, onun kararının arkasında duracağım, fakat bence Dünya Superbike'ta tarih yazabilecek bir pilot. Bunu zaman gösterecek. 2022'de Toprak'ın sezon ortasındaki performansına ve Yamaha'nın MotoGP'deki durumuna bakacağız. Neden Yamaha diye sorarsanız, bizim iki yıllık bir sözleşmemiz var. Yamaha bana 2023 yılında Toprak'ı MotoGP'de görmek istediklerini söylüyor. Fakat dün akşam yaptığımız görüşmelerde, ikinci takım olarak niyetlerini belirttiler. Ben de bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimi, eğer MotoGP telifiyle geleceklerse ana takımla, iyi bir teklifle gelirlerse bunu düşüneceğimi, bunun dışında herhangi bir teklifle gelmemeleri gerektiğini söyledim. Şu anda MotoGP ile ilgili durumumuz tam olarak bu."

Ayrıca Toprak da bu konuda kararını vermeden önce, MotoGP testini bekleyeceğini dile getirdi.

Toprak, "Önümüzde MotoGP kapısı var, gidebiliriz ama güzel başarılar elde ederek gitmek istiyorum. 2022'de güzel bir sezon geçirirsek, 2023'te belki MotoGP'ye gidebiliriz. Düşüncem Superbike'ta kalmak ama Yamaha'dan güzel bir teklif gelirse gidebilirim. Bu konuda Kenan ağabeyin düşüncelerine önem veriyorum. Yapacağım test sürüşünden sonra MotoGP'yi kafamda daha iyi canlandırabilirim." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, World SBK champion 2021 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images