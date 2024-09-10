Sofuoğlu: "Toprak'ın kazası belki de olması gereken bir şeydi"

Toprak Razgatlıoğlu'nun Fransa WorldSBK antrenman turlarında yaptığı kazada akciğerinin sönmesi nedeniyle tüm hafta sonu boyunca yarış dışı kalmasına neden oldu. Ancak menajeri, beş kez WorldSSP Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, bu olayın belki de "olması gereken" bir şey olduğunu düşünüyor.

Cuma günü öğleden sonra geçirdiği kazanın ardından, Toprak Razgatlıoğlu değerlendirmeler için hastaneye götürüldü ve akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

Bu durum onu Fransa'da sahalardan uzak tuttu ancak Sofuoğlu olayda bir şans olduğuna inanıyor.

Razgatlıoğlu'nun BMW takım arkadaşı Michael van der Mark'ın Fransa'da WorldSBK 1. yarışı kazanmasının ardından Cumartesi günü WorldSBK.com'a konuşan Sofuoğlu, “Toprak, iyi ve bugün burada olduğu için çok mutluyum.”

“Ayrıca herkes bunun çok korkunç bir kaza olduğunu biliyor ama ben bunun çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Bazen zor şeylere ihtiyaç duyarsınız.”

“Son 13 yarışı çok güzel geçirdik ve hepsini kazandık. Ancak, her şey çok iyi gidiyorsa, ben şahsen biraz korkuyorum.”

“Zor şeyler geldi ama kazayı izlerseniz şükretmemiz gerektiğini hissediyoruz çünkü bu çok tehlikeli bir durum olabilirdi. O kazadan sonra Toprak hâlâ sağlıklı, hiçbir şeyi kırılmadı, elbette biraz ağrısı var ama sonuçta burada ve hatta kazanın ertesi günü piste geri döndü.”

“Tek bir şey var, bu hafta sonu yarışamadık.” dedi.

Sofuoğlu, Razgatlıoğlu'nun sadece iki hafta sonra Cremona'da yapılacak olan sezonun dokuzuncu yarışına geri dönmesini değil, aynı zamanda tam formda olmasını da bekliyor.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ben şahsen inanıyorum çünkü dün gece Toprak'ı hastanede, sonra bu sabah pistte gördüm.”

“Büyük bir gelişme var ve sonraki yarışa kadar neredeyse iki haftamız var ve inanıyorum ki bu iki hafta içinde Toprak bir sonraki yarışa %100 hazır olacak.” diye ekledi.

Razgatlıoğlu, Magny-Cours’a 92 puanlık şampiyona liderliği ile geldi ve Nicolo Bulega'nın 1. yarışta kaza yapıp Pazar günü iki yarışı da kazandı ve Cremona öncesi Sürücüler Sıralamasında hâlâ Toprak’ın 55 puan gerisinde yer alıyor.

Sonuç olarak ve Razgatlıoğlu'nun bu sakatlık nedeniyle başka yarış kaçırmamasını beklediği için, Sofuoğlu sürücüsünün şampiyonluk şansı konusunda sakin.

Sofuoğlu, “Bu bir sorun değil: şampiyonada yeterince avantajımız var ve Cumartesi gününe bakarsanız çok fazla puan kaybetmiyoruz.”

“Ben sadece şampiyonluğun biraz geciktiğine inanıyorum, değişen bir şey yok.” dedi.