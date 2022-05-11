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World Superbike / Estoril Haberler

Sofuoğlu, Toprak'ın 2022 başlangıcından memnun değil

Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri Kenan Sofuoğlu, şampiyon sürücünün 2022 sezonuna yaptığı başlangıçtan memnun olmadıklarını ancak sıradaki yarış Estoril'de durumu tersine çevirebileceklerine inandıklarını söyledi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Sofuoğlu, Toprak'ın 2022 başlangıcından memnun değil
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu olan Razgatlıoğlu, 2022'nin ilk iki ayaklarının gerçekleştirildiği Aragon ve Assen'de hiç galibiyet elde edemedi ve hem Kawasaki'den Jonathan Rea, hem de Ducati'ye dönen Alvaro Bautista'nın performansına ayak uydurmakta zorlandı.

Razgatlıoğlu, Assen'deki son yarışa başlamadan önce şampiyona lideri Bautista'nın zaten 27 puan gerisine düşmüştü ve o yarışta Toprak ve 2021'deki rakibi Rea çarpıştılar.

Assen yarışının ardından Toprak, lider Bautista'nın 45 puan gerisine düştü. Toprak, şampiyonada yeniden güçlü olmak istiyorsa, Portekiz'de güçlü bir hafta sonu geçirmek zorunda.

WSBK'nın resmi internet sitesine konuşan Kenan Sofuoğlu, "Sezon hakkında konuşacak olursam, Toprak ile istediğimiz ya da beklediğimiz gibi başladığımızı söyleyemem. Bu konuda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, Toprak'la oturduk ve neler yapabileceğimize, neler yaptığımıza, hayatımızdaki her bir noktaya, antrenmanlara ve düşüncelerimize baktık. Sanırım tam olarak doğru değildik ve Toprak bazı değişiklikler yapma kararı aldı." dedi.

Toprak, şampiyon olduğu 2021 sezonunda da Misano'daki 9. yarışa kadar galibiyet alamamıştı. Pirelli orada yeni SCX sıralama lastiğini tanıtmıştı ve o lastik Yamaha sürücüsüne daha çok uymuştu.

Ancak bu sene şampiyonluk mücadelesi daha yoğun olacak gibi görünüyor ve Ducati ile Bautista, bir önceki Scott Redding - Ducati ikilisine göre daha güçlü bir rakip olacak gibi duruyor.

Toprak'ın Estoril öncesinde nelerde değişiklik yapacağının sorulması üzerine Sofuoğlu, "Genel olarak her bir çalışmasında, yaşama şeklinde, düşünce yapısında değişiklik yapacak. Estoril'de farklı bir Toprak göreceğimize inanıyorum."

"Toprak'ı desteklemek için orada olacağım çünkü kazanmamız lazım. 6 yarış geride kaldı ve şu ana kadar hiçbir şey kazanamadık. O, Dünya Şampiyonu. Kazanmamız gerek. Şimdi sıradaki yarış için çok iyi hazırlanıyoruz." dedi.

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