Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"

Toprak'ın kariyerinin gelişiminde büyük pay sahibi olan Kenan Sofuoğlu, şimdiye kadar genç sürücülerin gelişimine de yardımcı oldu.

Eski Supersport şampiyonu, genç sürücülere yaptığı yardımlardan ötürü gurur duyduğunu belirtti.

"Hayatımda yaptığım en başarılı şey, tüm bu yeteneklere kapı açmak oldu. Herkes şimdi Toprak'a bakıyor. Toprak'la 10 yıl geçirdim ve şimdi ona bakıyorum... Onu ilk kez motosiklet pistine götürdüğümde 2010 yılıydı ve antrenman yapmak için küçük bir piste gitmiştik. Toprak'ın ilk sürüşünde çok, çok yavaş olduğunu hatırlıyorum. 10 yıl içinde dünyanın en hızlı Superbike sürücülerinden birisi olacağına inanamazdınız!"

"Sonra Can ve Deniz Öncü kardeşleri gördüm. 2013 yılında Türkiye'de motokros yapıyorlardı. İkisine de 'motokrosta kalırsanız size çok fazla yardım edemem ama pist yarışlarına geçerseniz size çok fazla yardım edebilirim. Sizi yetiştirecek bir sürü takım, sürücü ve şampiyona biliyorum' dedim. Hemen onlar için birer motosiklet aldım. Bu, benim pistimde sürüş yapmalarını sağlamak için alınmış 100cc'lik bir motosikletti. Beş yıl sonra Can, Valencia'da Moto3 yarışını kazandı. Bence bu gerçekten bir başarı. Bununla gerçekten gurur duyuyorum."

Jonathan Rea, Toprak'ın Superbike'taki bir sonraki şampiyon olacağına inandığını belirtmişti.

Toprak'ın kariyer yönüyle ilgili Sofuoğlu, "Jonathan, padoktaki en harika sürücülerden bir tanesi ve onunla her zaman iyi bir ilişkim oldu. Ten Kate'teki takım arkadaşıydım. Jonathan her zaman Toprak'a yardım ediyor ve onu çok seviyor. Bence her sürücü Toprak'ı seviyor. Her zaman Toprak'ın bir sonraki Türk dünya şampiyonu olduğuna inandım. Jonathan da onun bir sonraki şampiyon olacağına inandığını söyledi."

"Toprak'ın MotoGP'den ilgi gördüğünü ve ona iyi bir takımdan, iyi bir teklif geldiğini söyleyebilirim. Ama ilk hedefimiz 2020 sezonunda Toprak'la Superbike'ta olmaktı. Onu STK1000'de yarıştırmaya başladığımızda, Toprak'a amacının yıllarca Superbike'ta şampiyonluk olması gerektiğini söyledim."

"Toprak, 2021'de Superbike'ta rahat şekilde kazanıyorsa, her şeyi kazanıyorsa, Toprak için resmi bir MotoGP fabrika takımı teklif yapıyorsa, o zaman planı değiştireceğim ve Toprak'ın da hoşuna giderse onunla beraber MotoGP'ye geçeceğiz. Planımız Toprak'ın tarihe geçmesi, Dünya Superbike'ın efsanelerinden bir tanesi olması."

Alakalı video