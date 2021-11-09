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World Superbike / Mandalika Haberler

Sofuoğlu: "Toprak şampiyon olursa, WSBK'yı Türkiye'ye getirmeye çalışacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Kenan Sofuoğlu, bu yıl Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşması halinde Türkiye'de bir yarış düzenlemek için harekete geçeceklerini söyledi.

Sofuoğlu: "Toprak şampiyon olursa, WSBK'yı Türkiye'ye getirmeye çalışacağız"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Endonezya'da gerçekleştirilecek final yarışları öncesinde şampiyonada 531 puanla ilk sırada yer alıyor.

Gelecek hafta sonu Endonezya'da final yarışları yapılacak ve ikinci sıradaki Rea ile arasında 30 puan var. Çok önde olmasına rağmen Toprak, henüz şampiyonluğu garantilemedi ve final yarışı 20-21 Kasım tarihleri arasında Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde yapılacak.

Kenan Sofuoğlu, eğer Toprak şampiyon olursa, bazı büyük planlar gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Toprak'ın menajerliğini yapan Kenan, bu kapsamda WSBK organizatörlerini, ülkede bir yarış düzenleme ihtimalini görüşmek için Türkiye'ye davet edecek.

Kenan, bu konuda Dorna ile zaten konuştuğunu ve gerekli adımları atmak için Toprak'ın şampiyonluğunu beklediğini söyledi.

Kenan, Speedweek.com'a şöyle konuştu: "Dorna'dan Gregoria Lavilla ile İstanbul'da yarış düzenleme olasılığı hakkında zaten konuşuyorum. Sadece son yarışın tamamlanmasını bekliyorum."

"Eğer Toprak kazanırsa, zaten bir sürü planım var. Bir şampiyon olarak onu, Türkiye Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip Erdoğan] ile tanıştırabilirim. Sonrasında da Türkiye'de yarış düzenlemek istediğimizi bizzat belirtirim."

"Bence işe yarayacak fakat bu konuda biraz daha beklememiz lazım. Bunu Lavilla'ya da belirttim."

"Toprak dünya şampiyonu olursa, basın anlamında Türkiye'de pek çok şey hazırladım."

"Bu onu daha iyi tanıtacak ve bu da şampiyonayı Türkiye'ye geri getirmeye yardımcı olacak."

"Ayrıca Can Öncü de gelecek yıl Dünya Supersport Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu ise 300cc klasmanında şampiyonluk mücadelesi verecek." 

Kenan Sofuoglu, Kawasaki Puccetti Racing, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Kenan Sofuoglu, Kawasaki Puccetti Racing, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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