Sofuoğlu: "Toprak sadece fabrika takımından teklif alırsa MotoGP'ye geçecek"

Geçen yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, gösterdiği performans ve yakaladığı şampiyonluğun ardından Yamaha tarafından MotoGP'ye getirilmek isteniyor.

Şu anda Yamaha fabrika takımında Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'nin anlaşması bulunuyor. Fakat her iki sürücünün de 2023 yılında mevcut ekiplerinde kalma ihtimali oldukça yüksek.

Bu sebeple Toprak'ı temelde uydu takımı olan RNF Racing için istiyorlar ve 2022 için bu teklif geri çevrilmiş durumda.

Toprak önümüzdeki haftalarda ilk kez Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edecek ve hissiyatın nasıl olduğuna bakacak. Eğer gerçekten hoşlandıysa ve Superbike'ta işler yolunda gidiyorsa, o zaman 2023'te MotoGP'ye geçiş mümkün olabilir.

Ancak beş kez Dünya Supersport Şampiyonu ve Toprak'ın menajeri Kenan Sofuoğlu, uydu takımı RNF ile değil, ana fabrika takımıyla seriye girmek istediklerini söylüyor.

Speedweek'e konuşan Kenan, ”Bu konu hakkında Yamaha ile konuştum ve gelecekte Toprak'ı MotoGP'ye götürmeye büyük ilgi duyuyorlar."

"Fakat bizim için sadece Toprak, 2022 Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarış kazanmaya devam ederse böyle bir şey mümkün olur."

“Yamaha bize fabrika ekibi için bir teklifte bulunduğu takdirde bu konuyu düşüneceğiz. Sadece o zaman bunu yapacağız."

"Ayrıca B takımında yarışmayacağız, sadece fabrika takımı için yarışacağız."

"Yamaha bize fabrika takımında bir koltuk teklif etse bile bunun gerçekleşeceğinden pek emin değilim. Toprak'ın kariyerine gerçekten çok dikkat ediyordum. Bir hata yaparak, sahip olduğu pozitif hissi yok etmek istemiyorum."

“Şu anda yarışmaktan gerçekten keyif alıyor ve bunu mahvetmek istemiyorum."

"RNF patronu Razlan Razali bizimle gelecek sezon için birkaç kez görüştü fakat bununla ilgilenmiyoruz. Ona sadece fabrika ekibinden bir teklif gelirse bunu düşüneceğimizi açıkça belirttim." dedi.

Bu yıl RNF takımında Andrea Dovizioso ve Darryn Binder yarışacak. Dovizioso doğrudan fabrika takımı anlaşmalı olduğu için, ana takımda yarışan sürücülerle aynı motosiklete sahip olacak.