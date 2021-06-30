Sofuoğlu: "Toprak en az iki yıl Dünya Superbike'ta yarışacak"

Pazartesi günü açıklama yayınlayan Yamaha takımı, Maverick Vinales'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Yeni sezonda İspanyol sürücünün yerini, Petronas SRT'den Franco Morbidelli'nin alması bekleniyor. Bu da Petronas SRT'de bir boş koltuk olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca 42 yaşındaki Valentino Rossi de bu yılın ardından büyük bir sürpriz olmadığı takdirde emekli olacak ve bu da boş koltuk sayısını ikiye çıkaracak.

Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda harika bir performans gösteren 24 yaşındaki Toprak'ın adı, uzun zamandır Petronas SRT ile anılıyor.

Ayrıca Hollanda yarışında Morbidelli'nin yerine ilk MotoGP yarışına çıkan GRT Yamaha Dünya Superbike sürücüsü Garrett Gerloff da adaylardan bir tanesi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda pek çok şampiyonluk kazanan temsilcimiz Kenan Sofuoğlu, uzun süredir Toprak'ın menajerliğini yapıyor ve Speedweek.com'a, Toprak'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kenan şöyle dedi: "İlgi gösteren bazı MotoGP takımlarıyla görüşüyoruz. Onlara MotoGP Dünya Şampiyonası'na girmekle çok fazla ilgilenmediğimizi söyledim. Amacımız Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalmak."

"Sadece Yamaha ile değil, herkesle konuşuyorum ve hemen hemen her marka gelecek sezon için Toprak'a teklifte bulundu."

"Muhtemelen bu hafta [gerekli] kararı vereceğim. Şu anda söyleyebileceğim tek şey MotoGP Dünya Şampiyonası'na gitmediğimiz. Toprak önümüzdeki iki yıl boyunca Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak."

Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda önce Puccetti Kawasaki ile yarışmış ve ardından Yamaha fabrika takımına geçmişti.

Speedweek'e göre temsilcimizin seride devam etmesi halinde BMW veya Honda'ya gitmesi beklenmiyor.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images