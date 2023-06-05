Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezon sonunda Yamaha ile yollarını ayıracağını duyurmuştu.

Toprak'ın Yamaha'dan ayrılmasının ardından BMW'ye geçmesi bekleniyordu. Nitekim Alman üretici, Toprak'a iyi bir kontrat önermişti. Beklendiği gibi de oldu ve BMW, aynı gün içerisinde yaptığı açıklama ile Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike sezonunda kendileri için yarışacağını duyurdu.

Bu hamle, WSBK padoğuna bomba gibi düştü ve bazıları bunu iyi bir hamle olarak görürken, bazıları ise Toprak'ın yanlış bir karar verdiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında ilk açıklamalarını yapan Kenan Sofuoğlu, BMW projesine inandıklarını ve şampiyon olacaklarını söylemişti.

WorldSBK.com'a yeni demeçler veren Sofuoğlu, "birçok kişi kendilerine inanmasa da BMW ile şampiyon olacaklarını" dile getirdi.

Sofuoğlu, "Toprak, 2020'de de yarış kazanan bir motosikleti bırakarak [Kawasaki] başka bir takıma geçmek için teklif [Yamaha] almıştı. Jonny [Rea] her şeyi kazanırken Kawasaki onu istedi ve Toprak da Kawasaki'de çok iyiydi ama sonrasında Yamaha'ya geçtik ve şampiyon olduk."

"Yamaha'ya geçmesi onu çok daha ünlü yaptı. Toprak griddeki 3. Kawasaki ile şampiyonluklar kazansaydı, bence bugün olduğu kadar ünlü olmazdı."

"Belki de birçok kişi bizim BMW ile şampiyon olacağımıza inanmıyor, biz ise çok inanıyoruz. Ben ve Toprak buna %100 inanıyoruz. BMW ile şampiyon olacağız."

"Zaman neler olacağını gösterecek ama buna inanıyoruz."

"BMW çok büyük bir marka ve bize ihtiyacımız olan şeyleri vermek için çok heyecanlılar. Toprak, BMW motosikletinin eksik yanlarını kapayabilecek yeteneğe sahip. İki yıllık bir kontratımız var ve şampiyonlukları kazanacağız."

"Hangi yıl kazanacağız bilmiyorum ama biz BMW'ye geliyoruz ve hem BMW'yi hem de kendimizi şampiyon yapacağız."

"BMW, motosikleti şampiyon olabilecek bir seviyeye getirmek için gerekli olan şeyleri Toprak'ı vermeye hazır."

"Toprak ve BMW işbirliği, şampiyon olmak için oluştu. BMW'yi şampiyon yapmak için bir araya geldik. Ana hedefimiz bu." yorumlarında bulundu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sofuoğlu, Yamaha'dan şampiyonluğu kazanarak ayrılmak istediklerini belirtse de "gerçekçi" olmaları gerektiklerinin altını çizdi.

"Bu yıl da şampiyon olmak istiyoruz ama gerçekçi olmalıyız. Bautista çok güçlü. Kişisel olarak durumu 'Ducati çok iyi' şeklinde görmüyorum çünkü Bautista kazanıyor. Yani birlikte güçlüler. Ducati'yi olması gerektiği gibi süren tek sürücü Bautista."

"Ducati-Bautista paketi çok güçlü ve onları yenmek çok zor olacak gibi duruyor."

"Ancak bazı durumlarda, bazı yarışlarda Toprak çok güçlü olacak ve Bautista'yı yenecek. Bu Misano'da yaşanabilir. Donington ve Imola'da ise bunun yaşanması daha da muhtemel."

"Bautista'nın zorlanacağı birkaç yarış olacak. Genel olarak tüm sezona bakarsak, Bautista şampiyonluğu kazanabilir ama bence bizim kazanabileceğimiz birçok yarış var."