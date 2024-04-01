Sofuoğlu: "Toprak, BMW ile şampiyon olursa, MotoGP'yi düşünebilir"
Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri ve eski Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, temsilcimizin gelecekte MotoGP'ye geçebileceğini söylüyor.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Gold and Goose / Motorsport Images
2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Toprak Razgatlıoğlu'na Yamaha tarafından MotoGP motosikletini test etme fırsatı verildi.
Ancak Aragón ve Jerez'de yapılan iki testin ardından Toprak'ın akıl hocası ve menajeri Kenan Sofuoğlu'nun da kararıyla Dünya Superbike'ta kalma kararı aldı.
22 Mayıs'ta, 2024 Superbike Dünya Şampiyonası için BMW ile sözleşme imzalayan Toprak, bilinmeyene doğru bir adım attı.
Pek çok kişi Toprak'ın büyük zorluk yşaamasını bekliyordu ancak yetenekli temsilcimiz, bu yıl henüz ilk yarışlarında BMW'yi 10 yıl aradan sonra galibiyete taşıdı.
Peki Toprak yıl sonunda BMW ile ikinci dünya şampiyonluğunu elde ederse ne olacak?
GPOne'a konuşan Toprak'ın menajeri ve temsilcimiz Kenan Sofuoğlu, "Hedefimin her zaman Toprak'ın MotoGP'ye geçmesini sağlamak değil, Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladım."
"Şimdi bunu BMW ile beraber başarmasına yönelik meydan okumayı kabul ettik."
"Toprak BMW ile Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanırsa, MotoGP'yi düşünebilir. Dünya şampiyonu olarak daha iyi teklifler alabilir." dedi.
Toprak, BMW ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve bu nedenle 2025 yılında da Alman üreticiyle yarışacak.
BMW de potansiyel olarak ona bir MotoGP fırsatı sunabilir. Çünkü 2027'den seriye girmeyi değerlendiriyorlar.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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