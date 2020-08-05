Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

Dünya Supersport Şampiyonası'nın efsanesi Kenan Sofuoğlu'nun yeğeni olan Bahattin, Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300 takımıyla Supersport 300 serisinde mücadeleye katıldı.

Jerez'deki ilk yarışta 6. olan Bahattin 2. yarışa 8. sıradan başlamasının ardından istikrarlı yükselişle 4. turda liderliğe yükseldi ve o andan sonra hep liderlik mücadelesinin içerisinde yer aldı ve sonunda 0.1 sn farkla kazandı.

Geçen iki sene içerisinde bu seride iki yarışa çıkan ancak pek istediği sonuçları elde edemeyen Bahattin, Jerez'de elde ettiği altıncılık ve zaferin ardından artık seride mücadeleye devam etmek istediğini söyledi.

Sofuoğlu soyadını yeniden ilk sıraya yerleştiren Bahattin yarışın ardından şu şekilde konuştu: "Çılgın hissediyorum. Bu anı yaşamak için çok fazla çalıştık."

"Yarış içerisinde gerçekten liderlik mücadelesi verdim. Çok zorladım ve sonunda kazandığım için çok mutluyum. Biraz ağladım ancak bu normal."

"Gerçekten mutluyum ve artık bu seride kalmayı hedefliyorum."