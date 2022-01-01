Sofuoğlu: "Dünya Superbike, 2022'de Türkiye'de olmayacak"

Bu yıl seride mücadele eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, harika bir performans ortaya koymuş ve şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Temsilcimizin başarısı hem Türkiye'de hem de dünya çapında büyük yankı getirdi. Şu anda Dünya Superbike ve Dünya Supersport serilerinde toplam üç Türk sürücü yarışıyor. Toprak, Superbike'ta yarışırken, Supersport'ta Can Öncü yarışıyor ve gelecek yıl yanına Bahattin Sofuoğlu da katılacak.

Tüm bunlar ışığında Türkiye'nin Dünya Superbike takvimine gireceği konuşuluyordu ve hatta Kenan Sofuoğlu, eğer şampiyonluk gelirse bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini dile getirmişti.

Fakat Türk lirasındaki dalgalanmalar nedeniyle bu proje en azından 2022 için rafa kalkmışa benziyor.

Bu konudaki açıklama, Kenan Sofuoğlu'ndan geldi.

SpeedWeek'e konuşan Kenan, şöyle dedi: "Şu anda Türk Lirası'nda büyük döviz dalgalanmaları var, bu da yatırımları zorlaştırıyor."

"Eğer yarışları Türkiye'ye getirmek istiyorsak, oldukça büyük bir bütçeye ihtiyacımız var."

"Bu yüzden fikirlerimi Türk hükümetine iletmekten kaçındım çünkü yapmayı planladıkları başka yatırımlar olduğunu biliyorum."

"Bu nedenle, gelecek sezon Türkiye'de bir Dünya Superbike yarışı düzenlememiz mümkün değil."

Kenan Sofuoglu, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, World Champion Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images