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Sofuoğlu: “Can Öncü, Puccetti’den ayrılacak, onun için başka planlarım var”    

Kenan Sofuoğlu, Can Öncü’nün 2025 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki ile yarışmayacağını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Can Öncü, Moto3’ten ayrılmasının ardından Dünya Supersport’a geçti ve burada Puccetti Kawasaki ile yarışmaya başladı.

Fakat yaşadığı sakatlıklar ve bir türlü form yakalayamamasının ardından istediği sonuçları alamadı.

Speedweek’e konuşan Can’ın menajeri Kenan Sofuoğlu, temsilcimizin artık farklı bir yöne gideceğini duyurdu.

Sofuoğlu, "Can kesinlikle kayboldu.”

"Bunun motosikletle bir ilgisi yok, motosiklet iyi. Şampiyonadaki en iyi motosiklet olmayabilir ama 13, 14 ya da 15. sıraya ait değil.”

“Bu motosikleti çok iyi tanıyorum. Gelecek yıl yeni bir Kawasaki olacak. Herkes onu bekliyor, eminim çok rekabetçi olacak."

“Fakat Can’ın gelecek yıl bu takımda başarılı olacağını düşünmüyorum. Beş yıllık bir kontratımız vardı ve hiçbir sonuç gelmedi.”

“Can ve Manuel ile konuştum ve ikisine de birlikte devam etmelerini istemediğimi söyledim. İkisine de çok yakınım ve Can’a Donington ya da Most'ta podyuma çıkamazsa bu işin biteceğini söyledim.”

“Bu karar çoktan verildi.” dedi.

Can, İngiltere'de 15. ve 12., Çek Cumhuriyeti'nde ise 11. ve 10. olarak podyumun çok uzağında kaldı.

Sofuoğlu, Can’ın atmosfer değişikliğine ihtiyacı olduğuna ikna olmuş durumda.

 "Can gelecek yıl için her şeyi değiştirmeli, onun yeteneğine güvenim tam.”

Kenan Sofuoglu, Kawasaki Puccetti Racing

Kenan Sofuoglu, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dünya Supersport Şampiyonu olacak ama şu anki takımında değil. Bu takımda geçirdiği onca yıldan sonra, Manuel ve ekibiyle o kadar iyi bir ilişkisi var ki arkada yarışmaya alışmış durumdalar.”

“Bu böyle devam edemez. Sürücülerime antrenmanlarla o kadar çok zaman ayırıyorum ki böyle sonuçlar ortaya çıktığında buna dayanamıyorum.”

“Can'ın yeteneği arka planda kaldı, onu yeniden bulmalıyız."

“Bu kapsamda Manuel'e Most'ta bu işin bittiğini söyledim. Yeni motosikletin geleceğini biliyorum fakat sorun bu değil. Can'ın yeni bir garaja ihtiyacı var, Puccetti'de çok arkadaş canlısı bir ortam var, herkes çok iyi, birlikte çok fazla zaman geçiriyorlar."

Peki Can nereye geçecek?

Kenan bu soruya, "Bir Ducati takımıyla olmayacak. Onun için çok iyi bir planım var." Dedi.

Kenan ayrıca MV Augusta ile yarışan Bahattin Sofuoğlu’nun da Puccetti’ye geçebileceğini dile getirdi.

“Puccetti Racing'de bir Türk sürücüye sahip olmaya devam etmek istiyorum, çünkü birlikte çok şey başardık. Bu yüzden Bahattin'i onlara, Kawasaki'ye getirmek istiyorum."

“MV Agusta çok iyi bir motosiklet ama Bahattin bunu tam çözemiyor.”

“Eğer fırsatınız olmasına rağmen üç yıl içinde şampiyonluğu kazanamıyorsanız, o zaman bir değişiklik yapmak zorundasınız.”

“Ben de şimdi bunu hedefliyorum. Can ve Bahattin'in yer değiştirmesini istemiyorum, Can için farklı bir planım var. Fakat Bahattin Puccetti Racing'e katılmalı, bunun üzerinde çalışıyoruz.”

“Karakter olarak bu takıma çok iyi uyuyor."

Bahattin Sofuoglu, MV Agusta Reparto Corse

Bahattin Sofuoglu, MV Agusta Reparto Corse

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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