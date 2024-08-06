Sofuoğlu: "BMW'nin Toprak'ın MotoGP'ye gitme istediğinden rahatsız olduğunu görünce konuyu kapattım"

Dünya Superbike padoğundaki herkes BMW'nin bu yıl Toprak Razgatlıoğlu sayesinde şampiyonanın zirvesine yerleştiği konusunda hemfikir.

Toprak'ın bu performansı, MotoGP takımlarının ilgisini çekerken, kendisine 2025 için bazı teklifler geldi. Fakat BMW ile olan anlaşması 2025'i de kapsadığı için, önce Alman üreticiden onay almaları gerekiyordu.

Ancak BMW, Toprak'ın başka bir yere gitmesini istemedi.

Speedweek'e konuşan Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri ve temsilcimiz Kenan Sofuoğlu şöyle dedi: "BMW'nin mutlu olmadığını anladığım zaman MotoGP dosyasını hemen kapattım."

"Onlarla bu konuyu ilk konuştuğumuzda tamamen karşı değillerdi. Fakat sonrasında eğer takımdan ayrılırsak mutlu olmayacakları netleşti."

"Toprak'ı mutlu etmek için takımla, sponsorlarla ve hatta ikinci sürücünün sözleşmesinde ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

"Toprak'ın şampiyonluğu kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve tüm enerjilerini buna harcıyorlar."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eğer ayrılırsak, Toprak için hazırladıkları plan yok olur. Bu da bizim bu fikri derhal rafa kaldırmamız için yeterli bir sebepti."

"Bize Toprak'ın ayrılmasının kendilerine vereceği zararla ilgili bir mesaj gönderdiler."

"Ben de Toprak'a bu yola girmeyeceğimizi çünkü onlara bir söz verdiğimizi ve iki yıllık bir anlaşmamız olduğunu söyledim."

"Sözleşmeden ancak onlar bize izin verseydi çıkabilirdik. Başlangıçta bu Toprak'ı çok etkilemişti çünkü aklında MotoGP vardı ve bunu gerçekten yapmak istiyordu çünkü bir fırsata sahip olabilirdi."

"Ancak daha sonra durumun farkına vardı ve o defteri kapattık."

"BMW ile ilişkimiz eskisi gibi, hatta daha da iyi. Donington'da olmadığım için BMW'deki yetkili kişilerle Most'ta görüştüm."

"BMW'yi seviyoruz, bunu sadece ben söylemiyorum. Toprak'tan bir elmas yaratıyorlar. BMW sayesinde eşsiz bir elmas haline geliyor. Geçmişte Yamaha ile bu seviyeye ulaşamadık."

"BMW olağanüstü bir motosiklete, çok iyi bir pakete sahip. Fakat bugüne kadar kimse bu potansiyeli kullanamadı."

"Toprak, bu motosikletin potansiyelini tüm dünyaya gösteriyor."

"Bu da bizi ve motosikleti özel kılıyor."