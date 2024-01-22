Sofuoğlu: "BMW, Ducati'yi yenebilir"

Toprak, 2023'ün Mayıs ayında Yamaha'dan BMW'ye geçeceğini açıkladığında, pek çok kişi bu karardan şüphe duydu. Ne de olsa BMW pek de iyi sonuçlar alamamış ve beklentilerin çok altında bir yıl geçirmişti.

Ancak o zamandan bu yana BMW'de çok şey oldu. Gelişim departmanına yeni isimler katıldı, Christian Gonschor teknik direktör olarak göreve geldi ve iki eski MotoGP sürücüsü Sylvain Guintoli/Bradley Smith ile yeni bir test ekibi kuruldu.

BMW, 2023 sezonunun ikinci yarısında Gerloff ve Scott Redding'in elde ettiği birkaç dördüncülükle önemli bir ilerleme kaydetti. Hatta Gerloff Magny-Cours sıralama turlarında ilk sırayı aldı.

Sofuoğlu, Toprak'ın BMW'yi başarıya götürebileceğine ve birlikte dünya şampiyonluk kazanacaklarına inanıyor.

SPEEDWEEK.com'a konuşan 39 yaşındaki Kenan, "Eğer BMW'nin Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olursa, bu çok özel bir şey olur."

"Toprak'ın Yamaha ile geçirdiği dört yılın ardından yeni bir mücadeleye ihtiyacı vardı. BMW'nin de Toprak gibi bir sürücüye ihtiyacı vardı."

Fotoğraf: BMW AG Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Toprak genç bir çocuk. Hangi motosiklete binerse binsin, ona alışacaktır. BMW tamamen farklı bir motosiklete sahip. Pek çok insanın BMW hakkında bazı fikirleri var, bizim farklı fikrimiz var. Bu motosikletle daha da güçlü olacağımıza ve bu motosikletle Bautista'nın hayatını zorlaştırabileceğimize inanıyoruz."

"BMW'nin Ducati'yi yenebileceğine inanıyorum. Belki hemen değil ama sonunda BMW ile şampiyon olabiliriz." dedi.

Sofuoğlu, Toprak'ın başlangıçta olmasa bile sonrasında iyi sonuçlar almaya başlayacağından şüphe duymuyor.

"İlk yıl zor olabilir, bunu biz de bekliyoruz. Ancak bu tekrar podyuma çıkmayacağımız anlamına gelmiyor."

"Toprak'ın her zaman -en azından- podyum için mücadele edeceğine inanıyorum."

"Yamaha'da her yarışta podyumdaydık. Kazanmak biraz zor. Nedenini biliyoruz - Bautista çok güçlü."

"Yamaha'yı sürerken Bautista'yı yenmek çok zordu. Fakat ben Toprak'a herkesten daha çok inanıyorum."

"Toprak herkesi şaşırtacak; Sezona bir podyumla başlayacak. Bu bir galibiyet de olabilir." dedi.