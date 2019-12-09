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World SUPERBIKE / Son dakika

Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak

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Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ara 2019 14:27

Şilili sürücü Maximilian Scheib, Orelac Racing Kawasaki ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alacak.

İki sezon Superstock 1000'de mücadele eden ve 2018'de şampiyonayı üçüncü bitiren Scheib, bu yıl İspanya Superbike'ta mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Ayrıca 2018'de Arjantin ve Katar yarışlarında Jordi Torres'in MV Agusta'sını kullanarak Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atmıştı.

24 yaşındaki sürücü 2020'de Motocorsa Ducati'ye geçen Leandro Mercado'nun yerine Orelac'ın tek Kawasaki ZX-10RR'ını sürecek.

Scheib, "Bu, benim için bir rüyanın gerçek olması gibi, gerçekten inanamıyorum. 2020'de Dünya Superbike'ta olduğum için hem takım patronu Jose Calero'ya hem de tüm Orelac Racing'e teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü bana çok inandılar ve yeteneklerime güvendiler."

"Bu macera için gerçekten çok heyecanlıyım ve mümkün olan en kısa sürede başlamak istiyorum. Baskısız bir yıl olacak ama beklentilerim çok açık. Sakin şekilde başlamak istiyorum, fakat sezon öncesinde çok sıkı çalışacağım."

"Philip Island'ın pist düzenini bilmiyorum. Hem orada hem de Katar'da rakiplerim çok güçlü olacak. Ama Avrupa'ya gittiğimizde, tüm yeteneklerimi ortaya koyabileceğim." dedi.

2020 WSBK gridi:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

 Leon Haslam
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

 Jordi Torres

 Lorenzo Savadori
Orelac Kawasaki

Chile Maximilian Scheib
Barni Ducati

 Leon Camier
Go Eleven Ducati

 Michael Ruben Rinaldi
Motocorsa Ducati

Argentina Leandro Mercado
MIE Honda

Japan Takumi Takahashi

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Maximilian Scheib
Takımlar Orelac Racing Team
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

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Losail

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Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
SSP300 FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
05:15
15:15
SSP FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
06:00
16:00
SBK FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
07:00
17:00
SBK FP2
Per 24 Eki
Per 24 Eki
10:00
20:00
SBK FP3
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
05:00
15:00
SBK SP
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
07:30
17:30
SBK Yarış 1
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
10:00
20:00
SBK SP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
06:00
16:00
SSP300 Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
07:15
17:15
SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
08:15
18:15
SBK Yarış 2
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
10:00
20:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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