Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak
Şilili sürücü Maximilian Scheib, Orelac Racing Kawasaki ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alacak.
İki sezon Superstock 1000'de mücadele eden ve 2018'de şampiyonayı üçüncü bitiren Scheib, bu yıl İspanya Superbike'ta mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
Ayrıca 2018'de Arjantin ve Katar yarışlarında Jordi Torres'in MV Agusta'sını kullanarak Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atmıştı.
24 yaşındaki sürücü 2020'de Motocorsa Ducati'ye geçen Leandro Mercado'nun yerine Orelac'ın tek Kawasaki ZX-10RR'ını sürecek.
Scheib, "Bu, benim için bir rüyanın gerçek olması gibi, gerçekten inanamıyorum. 2020'de Dünya Superbike'ta olduğum için hem takım patronu Jose Calero'ya hem de tüm Orelac Racing'e teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü bana çok inandılar ve yeteneklerime güvendiler."
"Bu macera için gerçekten çok heyecanlıyım ve mümkün olan en kısa sürede başlamak istiyorum. Baskısız bir yıl olacak ama beklentilerim çok açık. Sakin şekilde başlamak istiyorum, fakat sezon öncesinde çok sıkı çalışacağım."
"Philip Island'ın pist düzenini bilmiyorum. Hem orada hem de Katar'da rakiplerim çok güçlü olacak. Ama Avrupa'ya gittiğimizde, tüm yeteneklerimi ortaya koyabileceğim." dedi.
2020 WSBK gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Leon Haslam
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Jordi Torres
Lorenzo Savadori
|Orelac Kawasaki
|
Maximilian Scheib
|Barni Ducati
|
Leon Camier
|Go Eleven Ducati
|
Michael Ruben Rinaldi
|Motocorsa Ducati
|
Leandro Mercado
|MIE Honda
|
Takumi Takahashi
Açıklanmadı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Maximilian Scheib
|Takımlar
|Orelac Racing Team
|Editör
|Jamie Klein
Scheib, tam sezon Superbike'ta yarışacak
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|SBK SP
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|SBK Yarış 1
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Cmt 26 Eki
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16:00
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|SSP300 Yarış
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|SSP Yarış
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Cmt 26 Eki
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