SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!
Çok sevdiği Magny Cours'ta müthiş bir hafta sonu geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın zorlandığı yarışı kazanmayı ve arka arkaya ikinci zaferine uzanmayı başardı.
Bautista tıpkı ilk yarışta olduğu gibi iyi bir start aldı ve hızlıca pole pozisyonundan başlayan Garrett Gerloff'u avladı.
Hızlıca kan kaybeden Gerloff, kısa süre içinde Michael Ruben Rinaldi ve Toprak Razgatlıoğlu'nun da gerisinde kaldı.
Kısa süre sonra Scott Redding agresif bir denemeyle Gerloff'u geride bırakmaya çalışırken takım arkadaşıyla temas yaşadı ve Gerloff'un yarışı son buldu.
Redding olay nedeniyle uzun tur cezasına çarptırıldı ve gerilere düştü.
İkinci turda çok şık bir atak yapan Toprak, iki Ducati sürücüsünü birden geride bırakarak liderliği aldı, ancak Rinaldi bir tur sonra Toprak'ı geride bırakarak liderliği aldı.
Beşinci turda Ducati felaketi yaşadı: Bautista yanlış bir frenle Rinaldi'ye çarptı ve takım arkadaşının yarışa veda etmesine sebep oldu!
Bautista da temas nedeniyle dördüncülüğe geriledi ancak Redding'in aksine uzun tur cezasına çarptırılmadı.
Böylece liderliği alan Toprak, yarışın kalan kısmında farkı yönetmeyi ve arka arkaya ikinci galibiyetine ulaşarak şampiyonadaki farkı biraz daha kapatmayı başardı.
Bautista kaybettiği sıraların ikisini geri almayı başarsa da Toprak'a yetişemedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Jonathan Rea ise podyumu tamamlayan isimdi, böylece Titanik Üçlüsü yeniden podyumda buluştu.
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