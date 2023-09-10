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Önceki / 19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
World Superbike / Magny-Cours Haberler

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

Çok sevdiği Magny Cours'ta müthiş bir hafta sonu geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın zorlandığı yarışı kazanmayı ve arka arkaya ikinci zaferine uzanmayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Bautista tıpkı ilk yarışta olduğu gibi iyi bir start aldı ve hızlıca pole pozisyonundan başlayan Garrett Gerloff'u avladı.

Hızlıca kan kaybeden Gerloff, kısa süre içinde Michael Ruben Rinaldi ve Toprak Razgatlıoğlu'nun da gerisinde kaldı.

Kısa süre sonra Scott Redding agresif bir denemeyle Gerloff'u geride bırakmaya çalışırken takım arkadaşıyla temas yaşadı ve Gerloff'un yarışı son buldu.

Redding olay nedeniyle uzun tur cezasına çarptırıldı ve gerilere düştü.

İkinci turda çok şık bir atak yapan Toprak, iki Ducati sürücüsünü birden geride bırakarak liderliği aldı, ancak Rinaldi bir tur sonra Toprak'ı geride bırakarak liderliği aldı.

Beşinci turda Ducati felaketi yaşadı: Bautista yanlış bir frenle Rinaldi'ye çarptı ve takım arkadaşının yarışa veda etmesine sebep oldu!

Bautista da temas nedeniyle dördüncülüğe geriledi ancak Redding'in aksine uzun tur cezasına çarptırılmadı.

Böylece liderliği alan Toprak, yarışın kalan kısmında farkı yönetmeyi ve arka arkaya ikinci galibiyetine ulaşarak şampiyonadaki farkı biraz daha kapatmayı başardı.

Bautista kaybettiği sıraların ikisini geri almayı başarsa da Toprak'a yetişemedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Jonathan Rea ise podyumu tamamlayan isimdi, böylece Titanik Üçlüsü yeniden podyumda buluştu.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 0 -       12
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0 0.970       9
3 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 0 2.503       7
4 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 0 2.747       6
5 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0 3.376       5
6 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 0 6.406       4
7 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 0 6.658       3
8 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 0 6.959       2
9 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0 8.322       1
10 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 0 8.476        
11 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0 9.386        
12 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0 10.335        
13 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0 10.779        
14 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 0 14.764        
15
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0 16.763        
16 France L. Mahias Puccetti Racing 44 Kawasaki 0 23.226        
17
H. Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 38 Honda 0 24.172        
18 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 0 24.293        
19 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 0 26.388        
20 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 0 34.143        
21 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 0 34.556        
dnf United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0       Yarış dışı  
dnf Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 0       Yarış dışı  
dnf United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0       Yarış dışı  
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19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

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