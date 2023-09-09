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World Superbike / Magny-Cours Yarış ayak raporu

SBK Magny Cours: İlk yarışta Toprak Razgatlıoğlu kazandı, şampiyonada farkı kapattı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'nın Magny Cours pistinde gerçekleştirilen ilk yarışını kazanan isim Türk şampiyon Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim BMW'den Garrett Gerloff olmuştu ancak BMW sürücüsünün liderliği çok uzun sürmedi. Daha startta Alvaro Bautista'ya geçilen Gerloff, hemen sonrasında Michael Ruben Rinaldi'ye ve ardından Toprak Razgatlıoğlu'na geçildi.

İlk tur Bautista'nın liderliğinde tamamlansa da, temsilcimiz Toprak çok iyi bir ilk turla 4. sıradan ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Toprak, yarışın 2. turunda Bautista'yı geçerek 3. tura lider olarak başladı.

Bautista, bir süre Toprak'ı takip etse de çok geçmeden yavaşlayarak kenara çekildi ve son sıraya düştü. Bautista, kaybettiği sıralara rağmen yarışa devam etti.

Bautista'nın yarış dışı kalmasının ardından Rinaldi, liderlik için Toprak'ı zorlamaya başladı. Temsilcimiz sert frenlerle yerini korumaya çalıştı ancak 4. turda Rinaldi geçmeyi başardı. Toprak buna rağmen zorlamaya devam etti ve Rinaldi'yi takibi bırakmadı.

Aynı turlarda Kawasaki sürücüleri Jonathan Rea ve Alex Lowes, Gerloff'u geçerek 3 ve 4. sıraya yükseldiler.

İlk turların hareketli geçmesinin ardından ön taraftaki pozisyonlar bir süre oturdu. Arka tarafta ise Lorenzo Baldassarri, 7. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

Yarışın 3. turunda yaşadığı sorunla en geriye düşen Bautista, yola devam etmesinin ardından 10. tura kadar 16. sıraya yükselmeyi başardı.

Toprak, Rinaldi'yi uzun süre takip etmesinin ardından 11. turda yeniden liderlik için ilk hamlesini yaptı ancak Rinaldi karşı cevapla liderliği Toprak'a bırakmadı. Toprak 13. turda bir kez daha atak yaptı ve Rinaldi aynı şekilde cevap verdi ancak turun devamında iki sürücü birçok virajı yan yana geçtiler ve Rinaldi sonunda şikanı kesmek zorunda kaldı. Bu mücadelenin sonucunda Toprak, turu lider tamamladı. Rinaldi'nin şikanı kestikten sonra piste dönüş şekli tehlikeliydi ancak neyse ki bir kaza yaşanmadı.

Rinaldi, Toprak'a geçildikten sonra şampiyon sürücünün temposuna ayak uyduramadı.

Yarışın kalan turlarında herhangi bir sorun yaşamayan ve kontrolü elinden bırakmayan Toprak Razgatlıoğlu, böylece çok sevdiği Magny Cours pistindeki ilk yarışta zafere ulaşan isim oldu. Toprak böylece bu sezon ikinci kez ana yarış galibiyetine ulaşırken Superpole yarışları dahil toplam 6. galibiyetini almış oldu.

Bautista'nın yarış dışı kalmasının ardından galibiyet fırsatı yakalayan Rinaldi, Toprak'a geçilmesinin ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

2024'te Toprak'ın yerine Yamaha'da yarışacak olan Jonathan Rea, galibiyet mücadelesinin uzağında kalsa da 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Gerloff, 5. sıraya kadar gerilese de son bölümde Lowes'u geçerek 4. sırada yarışı noktaladı.

Danilo Petrucci 5. olurken onu Andrea Locatelli, Scott Redding, Lowes ve Ahillip Oettl egerter takip ettiler. 

Şampiyonada hâlâ büyük farkla lider durumda bulunan Bautista, yarışın başında gerilemesine rağmen harika bir yükselişle 10. sırada yarışı tamamlamayı ve puan kaybını azaltmayı başardı.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 0         25
2 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 0 2.656       20
3 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 0 4.773       16
4 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0 6.266       13
5 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0 8.987       11
6 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 0 9.740       10
7 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 0 9.916       9
8 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0 10.760       8
9 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 0 12.623       7
10 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0 13.250       6
11 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 0 14.921       5
12 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0 21.932       4
13 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 0 22.213       3
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0 24.004       2
15 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0 25.699       1
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0 31.246        
17 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 0 35.579        
18 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 0 55.958        
19 France L. Mahias Puccetti Racing 44 Kawasaki 0 57.052        
20 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 0 > 1'        
21
H. Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 38 Honda 0 > 1'        
 
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0          
  Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 0          
  Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 0          
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SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

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