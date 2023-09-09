SBK Magny Cours: İlk yarışta Toprak Razgatlıoğlu kazandı, şampiyonada farkı kapattı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim BMW'den Garrett Gerloff olmuştu ancak BMW sürücüsünün liderliği çok uzun sürmedi. Daha startta Alvaro Bautista'ya geçilen Gerloff, hemen sonrasında Michael Ruben Rinaldi'ye ve ardından Toprak Razgatlıoğlu'na geçildi.

İlk tur Bautista'nın liderliğinde tamamlansa da, temsilcimiz Toprak çok iyi bir ilk turla 4. sıradan ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Toprak, yarışın 2. turunda Bautista'yı geçerek 3. tura lider olarak başladı.

Bautista, bir süre Toprak'ı takip etse de çok geçmeden yavaşlayarak kenara çekildi ve son sıraya düştü. Bautista, kaybettiği sıralara rağmen yarışa devam etti.

Bautista'nın yarış dışı kalmasının ardından Rinaldi, liderlik için Toprak'ı zorlamaya başladı. Temsilcimiz sert frenlerle yerini korumaya çalıştı ancak 4. turda Rinaldi geçmeyi başardı. Toprak buna rağmen zorlamaya devam etti ve Rinaldi'yi takibi bırakmadı.

Aynı turlarda Kawasaki sürücüleri Jonathan Rea ve Alex Lowes, Gerloff'u geçerek 3 ve 4. sıraya yükseldiler.

İlk turların hareketli geçmesinin ardından ön taraftaki pozisyonlar bir süre oturdu. Arka tarafta ise Lorenzo Baldassarri, 7. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

Yarışın 3. turunda yaşadığı sorunla en geriye düşen Bautista, yola devam etmesinin ardından 10. tura kadar 16. sıraya yükselmeyi başardı.

Toprak, Rinaldi'yi uzun süre takip etmesinin ardından 11. turda yeniden liderlik için ilk hamlesini yaptı ancak Rinaldi karşı cevapla liderliği Toprak'a bırakmadı. Toprak 13. turda bir kez daha atak yaptı ve Rinaldi aynı şekilde cevap verdi ancak turun devamında iki sürücü birçok virajı yan yana geçtiler ve Rinaldi sonunda şikanı kesmek zorunda kaldı. Bu mücadelenin sonucunda Toprak, turu lider tamamladı. Rinaldi'nin şikanı kestikten sonra piste dönüş şekli tehlikeliydi ancak neyse ki bir kaza yaşanmadı.

Rinaldi, Toprak'a geçildikten sonra şampiyon sürücünün temposuna ayak uyduramadı.

Yarışın kalan turlarında herhangi bir sorun yaşamayan ve kontrolü elinden bırakmayan Toprak Razgatlıoğlu, böylece çok sevdiği Magny Cours pistindeki ilk yarışta zafere ulaşan isim oldu. Toprak böylece bu sezon ikinci kez ana yarış galibiyetine ulaşırken Superpole yarışları dahil toplam 6. galibiyetini almış oldu.

Bautista'nın yarış dışı kalmasının ardından galibiyet fırsatı yakalayan Rinaldi, Toprak'a geçilmesinin ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

2024'te Toprak'ın yerine Yamaha'da yarışacak olan Jonathan Rea, galibiyet mücadelesinin uzağında kalsa da 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Gerloff, 5. sıraya kadar gerilese de son bölümde Lowes'u geçerek 4. sırada yarışı noktaladı.

Danilo Petrucci 5. olurken onu Andrea Locatelli, Scott Redding, Lowes ve Ahillip Oettl egerter takip ettiler.

Şampiyonada hâlâ büyük farkla lider durumda bulunan Bautista, yarışın başında gerilemesine rağmen harika bir yükselişle 10. sırada yarışı tamamlamayı ve puan kaybını azaltmayı başardı.