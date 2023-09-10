SBK Magny Cours: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyumda

Yarış liderlik mücadelesi anlamında heyecanlı geçmedi, nitekim hafta sonu boyunca sıkıntılar yaşayan Bautista bu kez normale dönmeyi başarmıştı.

Startta hızlıca liderliğe yükselen ancak kısa süreliğine yerini Jonathan Rea'e kaptıran Bautista, yerini geri aldıktan sonra yarış boyunca bir kez dahi arkasına bakmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Yarış özeti

Üçüncü turda büyük bir kaza yaşandı; 5. virajda GRT Yamaha sürücüsü Dominique Aegerter ile BMW sürücüsü Scott Redding arasındaki temas her iki sürücüyü de yarış dışı bıraktı.

Aegerter kaza yerinden sedyeyle alınırken, Redding incelemenin ardından kazanın suçlusu olarak kabul edildi ve çift uzun tur cezası aldı.

Kaza nedeniyle kırmızı bayraklarla durdurulan yarış devam ettiğinde de pek bir şey değişmemişti, Bautista liderliğini korumaktaydı, Rea ve Toprak ise kendi aralarında kapışmaktaydı.

Altıncı turda Rea hamlesini yaptı ve Toprak'ı geçmeyi başardı, ancak Toprak rakibinden bir an bile kopmayacaktı.

Sıkı takibinin meyvesini toplayan Toprak, bitime birkaç tur kala Rea'e karşı atağını yaptı ve ikinciliği geri aldı.

Yarış boyunca bu grupta başka bir aksiyon olmadı, böylece Titanik Üçlüsü bu hafta ikinci kez podyumu tamamlamayı başardı.

Andrea Locatelli bu grubun arkasında dördüncü olurken, hafta sonunun güçlü isimlerinden BMW sürücüsü Garrett Gerloff beşinciydi.