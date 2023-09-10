SBK Magny Cours: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyumda
Hafta sonunun son yarışına üçte üç yapma umuduyla çıkan Toprak Razgatlıoğlu bu kez sıkıntı yaşamayan Alvaro Bautista'yı geçemedi, ancak ikinci olarak podyuma çıktı.
Yarış liderlik mücadelesi anlamında heyecanlı geçmedi, nitekim hafta sonu boyunca sıkıntılar yaşayan Bautista bu kez normale dönmeyi başarmıştı.
Startta hızlıca liderliğe yükselen ancak kısa süreliğine yerini Jonathan Rea'e kaptıran Bautista, yerini geri aldıktan sonra yarış boyunca bir kez dahi arkasına bakmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu.
Yarış özeti
Üçüncü turda büyük bir kaza yaşandı; 5. virajda GRT Yamaha sürücüsü Dominique Aegerter ile BMW sürücüsü Scott Redding arasındaki temas her iki sürücüyü de yarış dışı bıraktı.
Aegerter kaza yerinden sedyeyle alınırken, Redding incelemenin ardından kazanın suçlusu olarak kabul edildi ve çift uzun tur cezası aldı.
Kaza nedeniyle kırmızı bayraklarla durdurulan yarış devam ettiğinde de pek bir şey değişmemişti, Bautista liderliğini korumaktaydı, Rea ve Toprak ise kendi aralarında kapışmaktaydı.
Altıncı turda Rea hamlesini yaptı ve Toprak'ı geçmeyi başardı, ancak Toprak rakibinden bir an bile kopmayacaktı.
Sıkı takibinin meyvesini toplayan Toprak, bitime birkaç tur kala Rea'e karşı atağını yaptı ve ikinciliği geri aldı.
Yarış boyunca bu grupta başka bir aksiyon olmadı, böylece Titanik Üçlüsü bu hafta ikinci kez podyumu tamamlamayı başardı.
Andrea Locatelli bu grubun arkasında dördüncü olurken, hafta sonunun güçlü isimlerinden BMW sürücüsü Garrett Gerloff beşinciydi.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|17
|-
|25
|2
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|17
|+5.893
|5.893
|20
|3
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|17
|+6.779
|0.886
|16
|4
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|17
|+10.978
|4.199
|13
|5
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|17
|+11.482
|0.504
|11
|6
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|17
|+15.258
|3.776
|10
|7
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|17
|+17.578
|2.320
|9
|8
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|17
|+19.576
|1.998
|8
|9
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|17
|+19.937
|0.361
|7
|10
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|17
|+19.986
|0.049
|6
|11
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|17
|+22.640
|2.654
|5
|12
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|17
|+27.073
|4.433
|4
|13
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|17
|+27.428
|0.355
|3
|14
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|17
|+41.742
|14.314
|2
|15
|
H. Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|38
|Honda
|17
|+45.875
|4.133
|1
|16
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|17
|+46.219
|0.344
|17
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|17
|+55.481
|9.262
|18
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|17
|+58.003
|2.522
|dnf
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|0
|Yarış dışı
|dnf
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|0
|Yarış dışı
|dnf
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|0
|Yarış dışı
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