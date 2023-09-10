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SBK Magny Cours: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyumda

Hafta sonunun son yarışına üçte üç yapma umuduyla çıkan Toprak Razgatlıoğlu bu kez sıkıntı yaşamayan Alvaro Bautista'yı geçemedi, ancak ikinci olarak podyuma çıktı.

Altay Gök
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yarış liderlik mücadelesi anlamında heyecanlı geçmedi, nitekim hafta sonu boyunca sıkıntılar yaşayan Bautista bu kez normale dönmeyi başarmıştı.

Startta hızlıca liderliğe yükselen ancak kısa süreliğine yerini Jonathan Rea'e kaptıran Bautista, yerini geri aldıktan sonra yarış boyunca bir kez dahi arkasına bakmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

 

Yarış özeti

Üçüncü turda büyük bir kaza yaşandı; 5. virajda GRT Yamaha sürücüsü Dominique Aegerter ile BMW sürücüsü Scott Redding arasındaki temas her iki sürücüyü de yarış dışı bıraktı.

Aegerter kaza yerinden sedyeyle alınırken, Redding incelemenin ardından kazanın suçlusu olarak kabul edildi ve çift uzun tur cezası aldı.

Kaza nedeniyle kırmızı bayraklarla durdurulan yarış devam ettiğinde de pek bir şey değişmemişti, Bautista liderliğini korumaktaydı, Rea ve Toprak ise kendi aralarında kapışmaktaydı.

Altıncı turda Rea hamlesini yaptı ve Toprak'ı geçmeyi başardı, ancak Toprak rakibinden bir an bile kopmayacaktı.

Sıkı takibinin meyvesini toplayan Toprak, bitime birkaç tur kala Rea'e karşı atağını yaptı ve ikinciliği geri aldı.

Yarış boyunca bu grupta başka bir aksiyon olmadı, böylece Titanik Üçlüsü bu hafta ikinci kez podyumu tamamlamayı başardı.

Andrea Locatelli bu grubun arkasında dördüncü olurken, hafta sonunun güçlü isimlerinden BMW sürücüsü Garrett Gerloff beşinciydi.

 

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 17 -       25
2 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 17 +5.893 5.893     20
3 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 17 +6.779 0.886     16
4 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 17 +10.978 4.199     13
5 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 17 +11.482 0.504     11
6 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 17 +15.258 3.776     10
7 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 17 +17.578 2.320     9
8 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 17 +19.576 1.998     8
9 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 17 +19.937 0.361     7
10 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 17 +19.986 0.049     6
11 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 17 +22.640 2.654     5
12 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 17 +27.073 4.433     4
13 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 17 +27.428 0.355     3
14 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 17 +41.742 14.314     2
15
H. Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 38 Honda 17 +45.875 4.133     1
16 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 17 +46.219 0.344      
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 17 +55.481 9.262      
18 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 17 +58.003 2.522      
dnf Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 0       Yarış dışı  
dnf United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 0       Yarış dışı  
dnf Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0       Yarış dışı  
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SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

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