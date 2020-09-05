SBK, Aragon 3. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 13. oldu
Aragon'da gerçekleştirilecek ikinci yarış hafta sonu öncesinde üçüncü antrenman seansını Michael Ruben Rinaldi ilk sırada tamamladı.
Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, üçüncü antrenman seansının başında en iyi dereceyi yapmayı başardı ve uzun süre lider gitti.
Ama tıpkı dün olduğu gibi bu gün de Michael Ruben Rinaldi iyi bir tempo ortaya koydu.
Rinaldi 1:50'nin altına inebilen iki isimden bir tanesiydi. 1:49.574 yapan İtalyan sürücü, Super Pole seansı öncesinde güçlü performansını devam ettirdi.
Düne göre daha iyi görünen Scott Redding, Rinaldi'nin 0.389 sanyie gerisinde ikinci en iyi dereceyi yapan isim oldu.
Rea, 1:49.963 yaptı ve 0.429 saniye geride üçüncü oldu.
En iyi Yamaha sürücüsü 1:50.173 yapan Michael van der Mark'tı. Hollandalı pilotun turu lider Rinaldi'den 0.599 sanyie daha yavaştı.
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ducati'den Chaz Davies beşinci en iyi dereceyi yaparken, Leon Haslam 1:50.363'lük derecesiyle altıncı oldu.
Federico Caricasulo'nun yedinci olduğu seansta, ilk onu Alvaro Bautista, Loris Baz ve Garrett Gerloff tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu zorlu bir seans daha geçirdi ve 1:50.868'le 1.294 saniye geride 13. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|7
|1'49.574
|2
|Scott Redding
|Ducati
|9
|1'49.963
|0.389
|3
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|8
|1'50.003
|0.429
|4
|Michael vanderMark
|Yamaha
|8
|1'50.173
|0.599
|5
|Chaz Davies
|Ducati
|10
|1'50.351
|0.777
|6
|Leon Haslam
|Honda
|10
|1'50.363
|0.789
|7
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|9
|1'50.446
|0.872
|8
|Alvaro Bautista
|Honda
|9
|1'50.466
|0.892
|9
|Loris Baz
|Yamaha
|7
|1'50.512
|0.938
|10
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|8
|1'50.651
|1.077
|11
|Tom Sykes
|BMW
|8
|1'50.773
|1.199
|12
|Marco Melandri
|Ducati
|7
|1'50.862
|1.288
|13
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|10
|1'50.868
|1.294
|14
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|10
|1'50.963
|1.389
|15
|Xavi Fores
|Kawasaki
|9
|1'51.210
|1.636
|16
|Eugene Laverty
|BMW
|8
|1'51.462
|1.888
|17
|Roman Ramos
|Kawasaki
|10
|1'51.978
|2.404
|18
|Matteo Ferrari
|Ducati
|10
|1'52.352
|2.778
|19
|Takumi Takahashi
|Honda
|9
|1'52.524
|2.950
|20
|Sylvain Barrier
|Ducati
|10
|1'52.904
|3.330
|21
|Alex Lowes
|Kawasaki
|0
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Aragon II
|Lokasyon
|Motorland Aragon
|Editör
|Lorenza D'Adderio