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World Superbike / Aragon II / Son dakika

SBK, Aragon 3. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 13. oldu

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SBK, Aragon 3. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 13. oldu
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Aragon'da gerçekleştirilecek ikinci yarış hafta sonu öncesinde üçüncü antrenman seansını Michael Ruben Rinaldi ilk sırada tamamladı.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, üçüncü antrenman seansının başında en iyi dereceyi yapmayı başardı ve uzun süre lider gitti.

Ama tıpkı dün olduğu gibi bu gün de Michael Ruben Rinaldi iyi bir tempo ortaya koydu.

Rinaldi 1:50'nin altına inebilen iki isimden bir tanesiydi. 1:49.574 yapan İtalyan sürücü, Super Pole seansı öncesinde güçlü performansını devam ettirdi.

Düne göre daha iyi görünen Scott Redding, Rinaldi'nin 0.389 sanyie gerisinde ikinci en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Rea, 1:49.963 yaptı ve 0.429 saniye geride üçüncü oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü 1:50.173 yapan Michael van der Mark'tı. Hollandalı pilotun turu lider Rinaldi'den 0.599 sanyie daha yavaştı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'den Chaz Davies beşinci en iyi dereceyi yaparken, Leon Haslam 1:50.363'lük derecesiyle altıncı oldu.

Federico Caricasulo'nun yedinci olduğu seansta, ilk onu Alvaro Bautista, Loris Baz ve Garrett Gerloff tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu zorlu bir seans daha geçirdi ve 1:50.868'le 1.294 saniye geride 13. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 7 1'49.574  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 9 1'49.963 0.389
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 8 1'50.003 0.429
4 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 8 1'50.173 0.599
5 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 1'50.351 0.777
6 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 1'50.363 0.789
7 Italy Federico Caricasulo Yamaha 9 1'50.446 0.872
8 Spain Alvaro Bautista Honda 9 1'50.466 0.892
9 France Loris Baz Yamaha 7 1'50.512 0.938
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 8 1'50.651 1.077
11 United Kingdom Tom Sykes BMW 8 1'50.773 1.199
12 Italy Marco Melandri Ducati 7 1'50.862 1.288
13 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 1'50.868 1.294
14 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 10 1'50.963 1.389
15 Spain Xavi Fores Kawasaki 9 1'51.210 1.636
16 Ireland Eugene Laverty BMW 8 1'51.462 1.888
17 Spain Roman Ramos Kawasaki 10 1'51.978 2.404
18 Italy Matteo Ferrari Ducati 10 1'52.352 2.778
19 Japan Takumi Takahashi Honda 9 1'52.524 2.950
20 France Sylvain Barrier Ducati 10 1'52.904 3.330
21 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0    
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Aragon WSBK: Rinaldi ikinci antrenmanda da lider

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Lokasyon Motorland Aragon
Editör Lorenza D'Adderio

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