SBK, Aragon 3. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 13. oldu

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, üçüncü antrenman seansının başında en iyi dereceyi yapmayı başardı ve uzun süre lider gitti.

Ama tıpkı dün olduğu gibi bu gün de Michael Ruben Rinaldi iyi bir tempo ortaya koydu.

Rinaldi 1:50'nin altına inebilen iki isimden bir tanesiydi. 1:49.574 yapan İtalyan sürücü, Super Pole seansı öncesinde güçlü performansını devam ettirdi.

Düne göre daha iyi görünen Scott Redding, Rinaldi'nin 0.389 sanyie gerisinde ikinci en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Rea, 1:49.963 yaptı ve 0.429 saniye geride üçüncü oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü 1:50.173 yapan Michael van der Mark'tı. Hollandalı pilotun turu lider Rinaldi'den 0.599 sanyie daha yavaştı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'den Chaz Davies beşinci en iyi dereceyi yaparken, Leon Haslam 1:50.363'lük derecesiyle altıncı oldu.

Federico Caricasulo'nun yedinci olduğu seansta, ilk onu Alvaro Bautista, Loris Baz ve Garrett Gerloff tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu zorlu bir seans daha geçirdi ve 1:50.868'le 1.294 saniye geride 13. oldu.

Seans sonucu: