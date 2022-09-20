Rinaldi, 2023'te de Ducati'nin WSBK takımında kalacak

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Rinaldi'nin Ducati'deki yeri bir süredir tehlikede görünüyordu ve eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci'nin adı koltukla ciddi şekilde anılıyordu.

Petrucci bu yıl MotoAmerica'da yarışıyor ve geride kalan süreçte topladığı 327 puanla şampiyonayı ikinci sırada götürüyor.

Seride şampiyon bu hafta sonu Alabama'da belli olacak ve Eurosport, Petrucci'nin sözleşmesinde, şampiyonluğu kazanması halinde WSBK fabrika koltuğunu garanti eden bir madde olduğunu bildirdi.

Ayrıca Ducati'nin uydu takımı Motocorsa'da yarışan Axel Bassani'nin güçlü performansından ötürü, genç sürücünün adı da Rinaldi'nin koltuğuyla anılıyordu.

Ancak Ducati, İtalyan sürücü Rinaldi'ye bağlı kalmaya devam etti ve 2023 sezonu için bir yıllık sözleşme imzaladı.

Rinaldi, böylelikle 2022'nin başında çok yıllık anlaşmayla Ducati'ye katılan mevcut şampiyona lideri Alvaro Bautista ile yeniden takım arkadaşı olacak.

RInaldi, "Gelecek yıl yeniden Aruba.it Racing - Ducati için yarışacağım için çok mutluyum çünkü bu projeye kesinlikle inanıyorum."

"2023'te takımla birlikte üzerinde çalıştığımız her şeyin karşılığını alacağımıza eminim. Daha iyi sonuçlar almak ve şimdiye kadar eksik olan tutarlılığı yakalamak adına hem antrenmanlarda hem de pistte daha da sıkı çalışacağım."

"Stefano Cecconi, Claudio Domenicali, Luigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Serafino Foti ve bana güvenen herkese teşekkür etmek istiyorum. İyi bir sonuç almak ve bu güvenin karşılığını vermek adına Barselona'da piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki 2023 bizim için harika bir yıl olacak." dedi.

Rinaldi, Ducati'deki ikinci sezonunda henüz galibiyet elde edemedi ve bu yılın favorisi olan takım arkadaşı Bautista'nın performansına ayak uyduramadı.

Yine de 26 yaşındaki sürücü, Magny-Cours'da elde ettiği üçüncü podyum ile şampiyonada Andrea Locatelli'nin önünde dördüncü sıraya yükseldi.

Daha da önemlisi, Rinaldi'nin elde ettiği sonuçlar, Ducati'nin bitime beş yarış kala Yamaha ve Kawasaki'ye karşı üreticiler şampiyonasında öne geçmesini sağladı.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images