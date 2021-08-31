Rinaldi, 2022 yılında Ducati ile WSBK'da yarışmaya devam edecek

Rinaldi, Go Eleven takımı ile ilk WSBK zaferini de kazandığı etkileyici bir 2020 sezonunun ardından Ducati fabrika takımına yükselmişti.

İtalya sürücü, bu sezonun başlarında Misano'da yapılan yarışların ikisini kazanarak bu sayıyı daha da yükseltti.

Rinaldi, gelecek yıl için bir sözleşme uzatma opsiyonu bulunduğundan ötürü, 2022'de Ducati'de kalma ihtimalinin %99 olduğunu belirtmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Magny Cours yarışları öncesinde Ducati, Rinaldi'nin gelecek yıl da takımda kalacağını doğruladı. İtalyan sürücünün yeni takım arkadaşı, iki yıl aradan sonra Ducati'ye dönen Bautista olacak.

Bu haberin açıklanmasıyla beraber gridde sadece üç fabrika koltuğu kalmış oldu. Bunlardan biri Yamaha fabrika takımında, Toprak Razgatlıoğlu'nun yanındaki boş koltuk olacak. Bu koltuğun Andrea Locatelli'de kalması bekleniyor.

Diğer iki boş koltuk ise Honda'nın. Bu yıl Japon üretici ile yarışan Bautista, zaten sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı ve söylentilere göre Leon Haslam da ayrılacak.