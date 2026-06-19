Resmi: WSBK, artık Phillip Island'da yarışmayacak

Dünya Superbike Şampiyonası, MotoGP'nin attığı adımı takip ederek ikonik Avustralya pistinden ayrılıyor. Grand Prix serisi yılın başlarında, Avustralya ayağını 2027'den itibaren Adelaide'e taşıyacağını açıklamıştı.

WSBK'nin Phillip Island’dan ayrılışı ise 2028 sezonundan itibaren gerçekleşecek. Şampiyona, Avustralya ayağı için Güney Avustralya eyaletinde yer alan The Bend Motorsport Park ile çok yıllı anlaşma imzaladı.

Shell V-Power Motorsport Park Genel Müdürü Dr. Sam Shahin, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "WSBK ile anlaşmak bizim için önemli bir başarı."

"Bu motor sporları ve Güney Avustralya için tarihi bir gün anlamına geliyor."

"Başından beri vizyonumuz, dünyanın önde gelen motor sporları kategorilerini çekebilecek ve en üst seviyede uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek gurur verici bir tesis yaratmaktı."

"On yılın ardından önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz; WSBK geliyor."

"WSBK'nin son derece tutkulu bir küresel taraftar kitlesi var ve onları The Bend'de ağırlamayı, bu şampiyonanın önemini ve uluslararası takvimdeki yerini yansıtan bir etkinlik deneyimi sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas ise anlaşmanın ekonomik ve sportif etkilerine dikkat çekti: "WSBK ile anlaşmak, Güney Avustralya'nın 'Avustralya'nın motor sporları başkenti' konumunu daha da güçlendiriyor."

"Eyalet genelinde, özellikle de bölgelerimizde önemli ekonomik, turizm ve tanıtım faydaları sağlayacak."

"Güney Avustralya, ülkenin en güçlü motor sporları portföylerinden birini oluşturdu. The Bend'deki dünya standartlarındaki tesislerden Adelaide sokak pistine kadar, üst düzey organizasyonları, tutkulu taraftarları ve küresel ilgiyi buraya çekiyoruz."

"Ayrıca bu durum, gelecek nesil sürücüler, mühendisler, yetkililer, gönüllüler ve motor sporları tutkunları için dünya standartlarında yarışlara doğrudan erişim sağlayan bir yol sunuyor."

WorldSBK İcra Direktörü Gregorio Lavilla ise The Bend pistinin altyapısını övdü: "Avustralya, WSBK tarihinin özel bir parçasıdır ve şampiyonamız, üreticilerimiz, takımlarımız ve taraftarlarımız için önemli bir pazardır."

"2028’den itibaren Avustralya yarışının The Bend’de yapılacağını doğrulamaktan memnuniyet duyuyoruz. Pist, mükemmel tesislere ve motor sporlarına güçlü bir bağlılığa sahip ve Avustralya’daki W’nin yeni dönemi için sağlam bir platform sunuyor."